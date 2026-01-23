O μεγαλύτερος γαστρονομικός θεσμός της Κύπρου!

Τα Cyprus Eating Awards, ο μεγαλύτερος γαστρονομικός θεσμός της Κύπρου, που παρουσιάζει η Nespresso και διοργανώνει το Check In Cyprus, συμπληρώνουν φέτος 21 χρόνια παρουσίας στη γαστρονομική σκηνή του νησιού, επιβραβεύοντας τα κορυφαία εστιατόρια.

Η φετινή τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου στο πολυτελές Four Seasons Hotel στη Λεμεσό, με παρουσιάστριες τις μοναδικές Βίκυ Σταυροπούλου και Δανάη Μπάρκα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στο γαστρονομικό σκέλος της βραδιάς. Το μενού, υψηλής αισθητικής και τεχνικής, φέρει την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Γιώργου Παπαζαχαρία, από το εστιατόριο Delta —το μοναδικό εστιατόριο στην Ελλάδα με δύο αστέρια Michelin και τη διάκριση Green Star, που βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Το δείπνο θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του Εxecutive Chef του Four Seasons Hotel, Παναγιώτη Χαραλάμπους, και της ομάδας του, εξασφαλίζοντας μια ολοκληρωμένη γαστρονομική εμπειρία υψηλών προδιαγραφών.

Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της βραδιάς θα πλαισιώσει η Ανδρομάχη, μία από τις πλέον επιτυχημένες και δημοφιλείς τραγουδίστριες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, η οποία με τις ερμηνείες της αναμένεται να δώσει ξεχωριστό παλμό στην τελετή.

Η βαθιά γνώση και η πολυετής εμπειρία έχουν καθιερώσει τα Cyprus Eating Awards ως τον μοναδικό κυπριακό θεσμό που ξεχωρίζει για την εγκυρότητα και την ουσιαστική κατανόηση του κλάδου της εστίασης. Συνοδοιπόροι σε αυτή την πορεία είναι όλοι όσοι στήριξαν τον θεσμό από την πρώτη στιγμή. Μαζί διαμορφώσαμε μια νέα φιλοσοφία γύρω από την εστίαση, αναδείξαμε τη γαστρονομία ως πολιτιστική αξία και τοποθετήσαμε την Κύπρο στον χάρτη της σύγχρονης διεθνούς γαστρονομίας.

Ακολουθώντας διεθνή πρότυπα, η διοργάνωση φέρει μεγάλη ευθύνη και συνέπεια προς το κοινό, τους εστιάτορες, τους ιδιοκτήτες και σεφ των εστιατορίων, που επιδιώκουν να διακριθούν στον έντονα ανταγωνιστικό χώρο της εστίασης. Με γνώμονα τον επαγγελματισμό, τη συνέπεια και την ανώτερη ποιότητα υλικών και υπηρεσιών καθώς και την τιμή, ανακαλύπτουμε και επιβραβεύουμε τα εστιατόρια, τα οποία κρατούν ψηλά τον πήχη της ποιοτικής εστίασης.

Για τη χρονιά 2025, έχουν αναδειχθεί 91 εστιατόρια σε 17 κατηγορίες:

Νέα Άφιξη, Ψάρι, Ελληνική Κουζίνα, Σύγχρονη Κυπριακή Κουζίνα, Μεσογειακή Κουζίνα, Διεθνής Κουζίνα, Ασιατική Κουζίνα, Grill Bar/Pub, Cocktail-Wine Bar/ Restaurant, Summer Venue, Street Culture, Ταβέρνα, Σουβλάκι, Εστιατόριο Ξενοδοχείου/Resort – Luxury Dining, Εστιατόριο Ξενοδοχείου/Resort - Lifestyle Dining, Εστιατόριο Ξενοδοχείου/Resort – Outdoor Dining και Check In Special Award 2025 που φέτος επιλέγει να αναδείξει το Σύγχρονο Καφενείο.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, θα βραβευθεί το εστιατόριο που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους από τους αναγνώστες του Check In Cyprus ως «Το αγαπημένο των αναγνωστών» και είναι ανεξάρτητο από κάθε κατηγοριοποίηση. Παράλληλα, θα απονεμηθούν βραβεία για το Κυπριακό Προϊόν της Χρονιάς, την Οινική Κουλτούρα, το Καλύτερο Concept, τη Συνεισφορά στην Εστίαση, τον Σεφ της Χρονιάς, τη Διαχρονική Αξία, καθώς και επιπλέον τιμητικές διακρίσεις.

Το κάθε εστιατόριο, για να συμπεριληφθεί στα υποψήφια, πρέπει να εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα και να πετυχαίνει συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών του. Με κριτήρια την ποιότητα φαγητού, την παρουσίαση των πιάτων, την υγιεινή, την ατμόσφαιρα εντός και εκτός εστιατορίου, τη ροή των πιάτων, τη σωστή εξυπηρέτηση, τη λίστα κρασιών και τη σχέση προϊόντος και τιμής γίνεται η τελική επιλογή των εστιατορίων σε κάθε κατηγορία. Η χρονική περίοδος που εξετάστηκε ήταν από τον Ιούλιο 2024 έως τον Αύγουστο 2025.

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υφυπουργού Τουρισμού, κ. Κώστα Κουμή.

