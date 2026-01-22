Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού (ΕΤΑΠ Λεμεσού) ανακοινώνει ότι νέος Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου αναλαμβάνει ο κ. Ανδρέας Τσουλόφτας, νυν Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Λεμεσού (ΕΒΕΛ), μετά τον αδόκητο χαμό του κ.Τώνη Αντωνίου.

Η ανάληψη της προεδρίας από τον κ. Τσουλόφτα πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον οργανισμό. Ο εκλιπών Τώνης Αντωνίου υπηρέτησε με αφοσίωση και συνέπεια την ΕΤΑΠ Λεμεσού, αφήνοντας σημαντικό αποτύπωμα στο έργο και τη συνολική της πορεία.

Ο κ. Τσουλόφτας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στον επιχειρηματικό και θεσμικό τομέα, καθώς και ουσιαστική γνώση των αναγκών και των προοπτικών της τοπικής οικονομίας. Στόχος του είναι η συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση του έργου της ΕΤΑΠ Λεμεσού, με έμφαση στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, τη συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς και την ενδυνάμωση της διεθνούς προβολής της Λεμεσού.

Κατά την διάρκεια της πρώτης συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΠ Λεμεσού, που πραγματοποιήθηκε στις 21/1/2026 υπό την προεδρία του κ. Τσουλόφτα, καθορίστηκαν οι βασικοί άξονες συνέχισης του έργου του οργανισμού, με έμφαση στη στενή συνεργασία και στη συλλογική προσπάθεια με τους Δήμους, τους φορείς και τις επιχειρήσεις του τομέα του τουρισμού για την προβολή και την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Λεμεσού, το οποίο χαρακτηρίζεται από τη μοναδικότητα και την πολυμορφία του, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης της επαρχίας.