Ο Akio Toyoda τιμήθηκε στις Βρυξέλλες με το Golden Steering Wheel για το σύνολο της προσφοράς του στην αυτοκινητοβιομηχανία, σε μια αναγνώριση που υπογραμμίζει τόσο τον ηγετικό του ρόλο όσο και το προσωπικό του πάθος για την οδήγηση. Το Golden Steering Wheel θεσπίστηκε το 1976 και θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά βραβεία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν τα τιμητικά βραβεία, που καθιερώθηκαν το 1983 και απονέμονται σε προσωπικότητες οι οποίες έχουν αφήσει ουσιαστικό αποτύπωμα στον κλάδο. Σε αυτήν ακριβώς την κατηγορία εντάσσεται και η διάκριση του Akio Toyoda.

Ο Akio Toyoda ανέλαβε την προεδρία της Toyota Motor Corporation το 2009, σε μια περίοδο έντονων προκλήσεων για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και για την ίδια την εταιρεία. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, τα οικονομικά και εμπορικά αποτελέσματα της Toyota βελτιώθηκαν αισθητά σε βασικές αγορές, μεταξύ αυτών και η Ευρώπη. Το 2023 ανέλαβε καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, με τις στρατηγικές του επιλογές να συνεχίζουν να καθορίζουν την πορεία του ομίλου. Φιλοσοφίες όπως το «Mobility for All» και το «Leave No One Behind» παραμένουν κεντρικοί άξονες της εταιρικής στρατηγικής.

Η κριτική επιτροπή του θεσμού στάθηκε ιδιαίτερα στη διπλή ιδιότητα του Toyoda, απονέμοντάς του συμβολικά το «Golden Steering Wheel for the Driver». Πρόκειται για έναν χαρακτηρισμό που αναγνωρίζει όχι μόνο την ικανότητά του να καθοδηγεί έναν παγκόσμιο οργανισμό, αλλά και την προσωπική του ταυτότητα ως οδηγού και λάτρη της αυτοκίνησης. Κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτής της πλευράς του έπαιξε το Nürburgring και η καθοδήγηση του μέντορά του, Hiromu Naruse. Η πρόκληση που του έθεσε, να μάθει πρώτα να οδηγεί πριν κρίνει τα αυτοκίνητα, αποτέλεσε το έναυσμα για τη βαθιά ενασχόλησή του με την οδήγηση. Υιοθετώντας το ψευδώνυμο «Morizo», συμμετείχε επανειλημμένα σε αγώνες στο Nürburgring, συμπεριλαμβανομένου του 24ωρου αγώνα, κερδίζοντας τον τίτλο του Master Driver για τις μάρκες Toyota και Lexus.

Κατά την παραλαβή του βραβείου, ο Akio Toyoda μίλησε τόσο με χιούμορ όσο και με σοβαρότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία σε μια περίοδο βαθιάς μετάβασης για την αυτοκινητοβιομηχανία. Κλείνοντας, ευχαρίστησε την επιτροπή, τους εργαζομένους της Toyota παγκοσμίως και τους πελάτες της μάρκας, τονίζοντας ότι η έμπνευση για το μέλλον προέρχεται πρωτίστως από αυτούς.