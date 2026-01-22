Διοργανώνει την πρώτη Ενημερωτική Συνάντηση

Το έργο «Οικοδόμηση ειρήνης χωρίς αποκλεισμούς», το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης της τουρκοκυπριακής κοινότητας και υλοποιείται από το ICLAIM (Διεπιστημονικό Κέντρο για το Δίκαιο, τις Εναλλακτικές και Καινοτόμες Μεθόδους) και τη Human Rights Platform (Πλατφόρμα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα – HRP), διοργανώνει την πρώτη ενημερωτική συνάντηση την Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου, η ώρα 11:00.

Το InPeace είναι ένα τριετές έργο το οποίο εστιάζει στις δικοινοτικές τεχνικές επιτροπές, οι οποίες επιλαμβάνονται διαφορετικών θεματικών τομέων και συστάθηκαν από τους ηγέτες της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής κοινότητας «για την αντιμετώπιση των ζητημάτων που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των πολιτών, μέσω της ενθάρρυνσης και της διευκόλυνσης της μεγαλύτερης αλληλεπίδρασης και κατανόησης μεταξύ των δύο κοινοτήτων». Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το InPeace, καθώς και να αποκτήσετε πρόσβαση στα ενημερωτικά δελτία, άρθρα και αναφορές που έχουν δημοσιευθεί για τις τεχνικές επιτροπές, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του έργου στη διεύθυνση https://www.iclaimcentre.org/projects/inclusive-peacebuilding-inpeace.

Οι οργανισμοί ICLAIM και HRP θα διοργανώσουν δύο ενημερωτικές συναντήσεις όπου θα συζητηθούν οι δραστηριότητες, το έργο και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δικοινοτικές τεχνικές επιτροπές. Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί από τη συντονίστρια του έργου, Δρ. Νάσια Χατζηγεωργίου, την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, από τις 11:00 έως τις 12:30, στο PRIO Cyprus Centre, Αρσινόης 52, 1010 Λευκωσία. Η ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά.

Ένα από τα κύρια ευρήματα του InPeace είναι ότι ενώ οι Τεχνικές Επιτροπές έχουν διεκπεραιώσει σημαντικό και αποτελεσματικό έργο, οι περισσότεροι Κύπριοι γνωρίζουν ελάχιστα για αυτές τους τις δραστηριότητες. Λαμβάνοντας υπόψη το κενό που εντοπίζεται, διοργανώνεται μια ενημερωτική συνάντηση με διαμορφωτές της κοινής γνώμης στην Κύπρο, για να συζητηθεί το έργο των Τεχνικών Επιτροπών, ώστε να προωθηθούν οι πληροφορίες αυτές στο ευρύτερο κοινό.

Η Δρ. Χατζηγεωργίου προσκαλεί δημοσιογράφους, ερευνητές, φορείς της κοινωνίας των πολιτών και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να παρευρεθούν στη συνάντηση και να συμμετάσχουν σε διάλογο σχετικά με τον ρόλο των Τεχνικών Επιτροπών στην προώθηση της συνεργασίας, της εμπιστοσύνης και της βιώσιμης ειρήνης στην Κύπρο.