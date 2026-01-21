Με επίκεντρο την πολιτική Περιβαλλοντικής και Κοινωνικής Διακυβέρνησης (ESG), η εισηγμένη στο χρηματιστήριο NYSE της Νέας Υόρκης SAFE BULKERS Inc. και ο Διευθύνων Σύμβουλος της, Πόλυς Β. Χατζηωάννου, ανακοινώνουν το 6o ετήσιο πρόγραμμα υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Το πρόγραμμα αφορά δέκα (10) υποτροφίες για σπουδές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, κ.α.), ύψους 10.000 Ευρώ εκάστη, για Κύπριους πολίτες ή Έλληνες πολίτες εγκατεστημένους στην Κύπρο, που επιδιώκουν την επαγγελματική τους αποκατάσταση στον κλάδο της Ναυτιλίας. Οι υποτροφίες θα απονέμονται σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των υποτρόφων και κοινωνικά κριτήρια και αφορούν μαθητές/μαθήτριες αποφοίτους Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην Κύπρο, καθώς και φοιτητές/φοιτήτριες που ήδη φοιτούν στο εξωτερικό.

Συγκεκριμένα οι υποτροφίες σχετίζονται με προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές μάστερ (Master) στο εξωτερικό στους κλάδους:

- NAVAL ARCHITECTURE / MARINE ENGINEERING (ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ)

- ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ / MΗΧΑΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

- COMPUTER SCIENCE / CYBER SECURITY / ARTIFICIAL INTELLIGENCE / DATA SCIENCE ANALYTICS

- SHIPPING LAW (ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ)

- MSc in SHIPPING TRADE & FINANCE

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ

· Απόφοιτοι Λυκείου: Πιστοποίηση αποδοχής από αντίστοιχο Πανεπιστήμιο. Θα συνεκτιμηθούν οι βαθμοί του Κυπριακού απολυτηρίου (min 18.0) και των Α-levels στα Μαθηματικά ή στην Φυσική (min. B).

· Φοιτητές Ηνωμένου Βασιλείου: Μέσος όρος έτους άνω του 60% ή 2.1.

· Φοιτητές Πολυτεχνείων Ελλάδας: Μέσος όρος έτους άνω του 6,5.

· Μεταπτυχιακές σπουδές Μάστερ (M.Sc.) στο Ηνωμένο Βασίλειο: Βαθμός Πτυχίου Ελληνικού Πολυτεχνείου 7.5 ή Πανεπιστημίου του Ηνωμένου Βασιλείου 2.1.

· Φοιτητές άλλων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων του εξωτερικού: Μέσος όρος έτους άνω του «Λίαν Καλώς»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

· Α) Οικογενειακή κατάσταση και Β) Οικογενειακό εισόδημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα: https://safebulkers.com/scholarships26 και να βρουν όλες τις πληροφορίες προκειμένου να συμπληρώσουν την Αίτηση συμμετοχής μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας καθώς και να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Επίσης για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών μπορείτε να απευθυνθείτε στο e-mail: [email protected] . Οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 θα πρέπει να κατατεθούν στην εταιρεία έως τις 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2026.

Η συμπλήρωση των δικαιολογητικών και πιστοποιητικών σπουδών μπορεί να γίνει αργότερα μέχρι την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους. Η προέγκριση της υποτροφίας θα γίνει με βάση την Αίτηση, ενώ η τελική έγκριση θα δοθεί με την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών πριν από την τελική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.