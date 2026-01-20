Έναν φαντασμαγορικό τελικό του Racing Lights - Stage Game επιφύλασσε το City of Dreams Mediterranean στους επισκέπτες του, με αποκορύφωμα το απόλυτο έπαθλο – μια πολυτελή Maserati Ghibli.

Στις 10 Ιανουαρίου, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη προσμονή και ενέργεια, πραγματοποιήθηκε ο πολυαναμενόμενος τελικός του Racing Lights στο Centre Stage του θέρετρου, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν μια αξέχαστη βραδιά απόλυτης ψυχαγωγίας και πολυτέλειας.

Το Racing Lights διεξαγόταν κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο Centre Stage του City of Dreams Mediterranean και οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να κερδίσουν μέχρι και €50,000 Free Play κάθε εβδομάδα.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, οι νικητές κέρδισαν συνολικά €111,800 σε Free Play, με περισσότερες από 125,000 συμμετοχές να καταγράφονται στις κληρώσεις.

Την ημέρα του τελικού, 9,623 συμμετοχές διεκδίκησαν το μεγάλο έπαθλο, μία από τις τρεις εντυπωσιακές Maseratis - Ghibli, Gran Turismo και Grecale, που κοσμούσαν την είσοδο του θέρετρου, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα ανυπομονησίας πριν την μεγάλη αποκάλυψη του νικητή της βραδιάς.

Ο μεγάλος νικητής του διαγωνισμού δήλωσε σχετικά: «Αυτό είναι το μεγαλύτερο έπαθλο που έχω κερδίσει ποτέ. Το να φύγω οδηγώντας μία Maserati Ghibli είναι κάτι που δεν φανταζόμουν. Είμαι απίστευτα χαρούμενος απόψε».

Σε δήλωση του ο Γενικός Διευθυντής του City of Dreams Mediterranean, κ. Grant Johnson, είπε: «Το Racing Lights Stage Game προσέφερε μια ανεπανάληπτη εμπειρία στους επισκέπτες και τα μέλη μας. Ο μεγάλος τελικός ήταν πραγματικά μια κορυφαία στιγμή. Αισθανόμαστε περήφανοι που δημιουργούμε εμπειρίες οι οποίες συνδυάζουν πολυτέλεια, ψυχαγωγία και εντυπωσιακά έπαθλα».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.cityofdreamsmed.com.cy

Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις. Παίξτε υπεύθυνα. Το παιχνίδι επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 21 ετών και ρυθμίζεται από την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου.