Σε μια εποχή όπου η ψηφιακή επάρκεια αποτελεί κριτήριο επαγγελματικής επιτυχίας, η ανάγκη για πιστοποιημένες δεξιότητες είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), δίνει μια σημαντική ευκαιρία σε όσους θέλουν να ενισχύσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, προσφέροντας δωρεάν προγράμματα κατάρτισης και συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση της διεθνώς αναγνωρισμένης πιστοποίησης Microsoft Office Specialist (MOS).

Η πιστοποίηση καλύπτει τις τέσσερις βασικές εφαρμογές του Microsoft Office Word, Excel, Power Point και Outlook, στο βασικό επίπεδο MOS Associate καθώς και τις εφαρμογές Word και Excel στο προχωρημένο επίπεδο MOS Expert. Τα προγράμματα κατάρτισης προσφέρονται τόσο δια ζώσης σε όλες τις επαρχίες όσο και διαδικτυακά, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να συμμετάσχει με τον τρόπο που τον εξυπηρετεί.

Τα προγράμματα της ΑνΑΔ απευθύνονται σε νέους που θέλουν να ενισχύσουν το βιογραφικό τους, εργαζόμενους που στοχεύουν επαγγελματική εξέλιξη, άτομα που αναζητούν εργασία ή όσους επιθυμούν να μάθουν να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της Microsoft πιο αποτελεσματικά. Μέσα από στοχευμένη κατάρτιση από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της ΑνΑΔ και την πρακτική εξάσκηση που λαμβάνουν οι συμμετέχοντες, προετοιμάζονται για τις εξετάσεις πιστοποίησης και διεκδικούν μια πιστοποίηση που αναγνωρίζεται παγκοσμίως.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να αναζητήσουν τα διαθέσιμα προγράμματα και να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ.

Η ζήτηση για τα συγκεκριμένα προγράμματα είναι ιδιαίτερα υψηλή και οι θέσεις είναι περιορισμένες, γι’ αυτό και η έγκαιρη δήλωση συμμετοχής αποτελεί σημαντικό βήμα για όσους θέλουν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Κοινού της ΑνΑΔ στο τηλέφωνο 22390300.