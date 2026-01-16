Το Hyundai IONIQ 9 ανακηρύχθηκε Καλύτερο Μεγάλο SUV 2026

Το ηλεκτρικό SUV IONIQ 9 της Hyundai ανακηρύχθηκε Καλύτερο Μεγάλο SUV Παγκόσμια για την καινοτομία, τις επιδόσεις και την πολυτέλεια του!

Το IONIQ 9 επιλέγηκε από 84 γυναίκες δημοσιογράφους από 54 χώρες σε πέντε ηπείρους!

Η Hyundai παρέλαβε την πολύτιμη διάκριση του ηλεκτρικού IONIQ 9, ως Παγκόσμιο Μεγάλο SUV του 1926 στα Βραβεία “Γυναικείο Αυτοκίνητο της Χρονιάς”! Μια κριτική επιτροπή από

84 δημοσιογράφους από 54 χώρες βαθμολόγησαν τα υποψήφια μοντέλα με κριτήρια την ασφάλεια, τον σχεδιασμό, τις επιδόσεις, την ευκολία χειρισμού, την οικολογική συμπεριφορά και την αξία για τα χρήματα που κοστίζει. Το IONIQ 9 κυριάρχησε σε όλες τις επιμέρους βαθμολογίες.

“Το Hyundai IONIQ 9 αποτελεί εξαιρετικό δείγμα προχωρημένης τεχνολογίας και ευκολίας στην καθημερινή χρήση. Οι επιδόσεις του, η άνεση του σαλονιού του και γενικά τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά, βάζουν τον πήχη ψηλά στην κατηγορία των μεγάλων SUV.

Αυτή η βράβευση επιβεβαιώνει τη σταθερή δέσμευση της Hyundai για καινοτομία και εξαίρετη ποιότητα και αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που αυτά αποδεικνύονται”, δήλωσε η Marta Garcia, Εκτελεστική Πρόεδρος των Βραβείων “Γυναικείο Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς”.

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του IONIQ 9:

Άριστος σχεδιασμός

Πολυτελής άνεση

Βιωσιμότητα και αποδοτικότητα

Έξυπνη τεχνολογία

Το IONIQ 9 εξασφάλισε πολλές μέχρι σήμερα διακρίσεις όπως: