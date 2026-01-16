Μια διάκριση που επισφραγίζει τη διαρκή προσήλωσή της στη δημιουργία ενός πρότυπου εργασιακού περιβάλλοντος με επίκεντρο το #teamlidl.

Εννιά συνεχόμενες χρονιές Top Employer για τη Lidl Κύπρου. Μια πορεία χτισμένη με συνέπεια, σταθερότητα και καθημερινές επιλογές που βάζουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Lidl Κύπρου έδωσε προτεραιότητα σε ό,τι έχει πραγματική αξία για τους ανθρώπους της: ένα περιβάλλον όπου νιώθει ασφάλεια, με δίκαιες αποδοχές και μια καθημερινότητα που μπορεί να συμβαδίζει με την προσωπική ζωή. Παράλληλα, ενίσχυσε πρωτοβουλίες που προωθούν την ευελιξία και έδωσε χώρο στους ανθρώπους της να αναπτυχθούν, να μάθουν και να εξελιχθούν.

Όπως σημειώνει η Νικολέττα Κολομπούρδα, Chief People Officer & Member of the Board της Lidl Κύπρου: «Η 9η συνεχόμενη χρονιά Top Employer στην Κύπρο μάς υπενθυμίζει ότι οι προσπάθειές μας να δημιουργούμε ένα ασφαλές, δίκαιο και υποστηρικτικό περιβάλλον φέρνουν ουσιαστικό αποτέλεσμα. Στη Lidl, το More to Value σημαίνει ότι κάθε επιλογή που κάνουμε δίνει αξία στον άνθρωπο, αναγνωρίζει την προσπάθειά του, ενισχύει την ανάπτυξή του και ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη του στην ομάδα.»

Η αναγνώριση από το Top Employers Institute έρχεται να επιβεβαιώσει αυτήν την πορεία. Μια πορεία που συνεχίζεται, με σταθερή δέσμευση στη βελτίωση και με την πεποίθηση ότι το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον δεν χτίζεται ποτέ από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά μέσα από επιλογές που τιμούν τον άνθρωπο. Και αυτό είναι που κάνει αυτή τη 9η χρονιά να αξίζει ακόμα περισσότερο.

Η φετινή αναγνώριση συνοδεύεται και από την διεθνή απονομή του Enterprise Seal στη Lidl, που επιβεβαιώνει τα σταθερά υψηλά πρότυπα και τις ποιοτικές διαδικασίες HR που εφαρμόζει σε διεθνές επίπεδο, σε 31 χώρες.

Η Lidl Κύπρου συνεχίζει να επενδύει στην ενίσχυση των ομάδων της και στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που εξελίσσεται διαρκώς. Ως έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς της ομάδας της, η εταιρεία προχώρησε τον Ιανουάριο σε επιπρόσθετη παροχή ύψους 350€ μικτά σε κάθε μέλος, με τη μορφή vouchers.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο team.lidl.com.cy.