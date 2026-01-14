Ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο, DiGiNN, ανακοινώνει την παροχή μιας νέας δέσμης δωρεάν υπηρεσιών, με στόχο τη στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών στην προσπάθειά τους να ενισχύσουν τη ψηφιακή τους ωριμότητα και να αξιοποιήσουν σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ).

Πρόκειται για μια επιλεγμένη σειρά υπηρεσιών χαμηλού ρίσκου και υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι οποίες ολοκληρώνονται μέσα σε λίγες μόνο εβδομάδες, δεν απαιτούν προηγμένες ψηφιακές γνώσεις και παρέχουν άμεσα, πρακτικά και μετρήσιμα αποτελέσματα. Οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν το ιδανικό σημείο εκκίνησης για το ψηφιακό μετασχηματισμό οργανισμών που επιθυμούν να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας τους με απλό και καθοδηγούμενο τρόπο, και καλύπτουν σύγχρονες θεματικές ενότητες, όπως:

· Αξιολόγηση Διακυβέρνησης και Ετοιμότητας Δεδομένων (Data Governance Assessment)

· Σχεδιασμό εμπειρίας χρήστη και διεπαφής (UI/UX) μέσω λειτουργικών σχεδιασμών,

· Στρατηγική Ενσωμάτωσης Τεχνητής Νοημοσύνης

· Πίνακες Επιχειρησιακής Ευφυΐας (Business Intelligence Dashboards)

· Ψηφιακούς Βοηθούς Τεχνητής Νοημοσύνης (AI agents)

Οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται κυρίως στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως λογιστική και ελεγκτικές υπηρεσίες, νομικές υπηρεσίες, ανθρώπινο δυναμικό (HR), τουρισμός και φιλοξενία, λιανικό εμπόριο και μεταποίηση, καθώς και σε άλλους συναφείς τομείς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τις υπηρεσίες αυτές και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον μέσω της διεύθυνσης https://www.diginn.eu/fast-track-services/.

Πέραν των Fast-Track υπηρεσιών, το DiGiNN συνεχίζει να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα δωρεάν υπηρεσιών, υποστηρίζοντας την καινοτομία και το ψηφιακό μετασχηματισμό μικρομεσαίων επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών μέσω τεσσάρων βασικών πυλώνων: υπηρεσίες δοκιμής πριν από την επένδυση (test before invest), προγράμματα εκπαίδευσης, υποστήριξη στην προσέλκυση επενδύσεων και ευκαιρίες στοχευμένης δικτύωσης.

Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρει το DiGiNN είναι εντελώς δωρεάν , καθώς συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» (Digital Europe), το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και την Κοινοπραξία των Εταίρων του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας για την Κύπρο.

Οι ενδιαφερόμενοι οργανισμοί μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα https://www.diginn.eu/expression-of-interest/ για να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος και να ενημερωθούν για το πώς το DiGiNN μπορεί να τους υποστηρίξει ώστε να αντιμετωπίσουν τις τεχνολογικές προκλήσεις και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.