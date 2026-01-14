Τα METRO Supermarkets συνεχίζουν και φέτος τη δέσμευσή τους στην κοινωνική προσφορά, στηρίζοντας ως μεγάλος χορηγός το METRO KIDS RACE 1km. Ο πρώτος αγώνας της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στη Λάρνακα, στο πλαίσιο του Cyprus Road Races Grand Prix 2026. Με σταθερή παρουσία στον θεσμό, τα METRO επιβεβαίωσαν για ακόμη μία χρονιά τη διαχρονική τους στήριξη σε δράσεις που προάγουν την αλληλεγγύη και την κοινωνική ευαισθητοποίηση.

Στο πλαίσιο του Cyprus Road Races Grand Prix 2026, όλοι οι αγώνες της φετινής διοργάνωσης είναι αφιερωμένοι στο Nicolas Zoe Foundation, έναν οργανισμό που δραστηριοποιείται στη στήριξη παιδιών και οικογενειών που δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο. Υπενθυμίζεται ότι κατά την περσινή διοργάνωση, η στήριξη του θεσμού είχε δοθεί στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, συνεχίζοντας μια συνεπή πορεία κοινωνικής προσφοράς.

Η διοργάνωση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης σειράς αγώνων που φιλοξενούνται σε διάφορες πόλεις της Κύπρου, αναδεικνύοντας τη δύναμη του αθλητισμού ως μέσο κοινωνικής προσφοράς και ενότητας.

Με τη στήριξη της κοινωνίας και των συμμετεχόντων, το Nicolas Zoe Foundation θα μπορέσει να συνεχίσει το πολύτιμο έργο του, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια και στήριξη σε παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη.