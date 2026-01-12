Θέμα “Το Τσαμπί Σταφύλι στα Κρασοχώρια της Επαρχίας Λεμεσού”

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού, με την στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού δημιούργησε πέντε θεματικά σημεία φωτογράφισης με θέμα “Το Τσαμπί Σταφύλι” σε Κρασοχώρια της Επαρχίας Λεμεσού, με στόχο την προβολή της αμπελοοινικής κληρονομιάς της περιοχής και την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας των Κρασοχωριών.

Τα νέα σημεία φωτογράφισης έχουν τοποθετηθεί στα χωριά Όμοδος, Μανδριά, Κοιλάνι, Πάχνα και Λόφου, ενισχύοντας την τουριστική εμπειρία και προσφέροντας στους επισκέπτες μοναδικά σκηνικά για φωτογραφίες που αποτυπώνουν την αυθεντική ταυτότητα του τόπου. Κεντρικό στοιχείο κάθε σημείου αποτελεί η καλλιτεχνική απεικόνιση του «Τσαμπιού Σταφύλι», η οποία σχεδιάστηκε από τον καλλιτέχνη κ. Γεώργιο Μουρούζη, ειδικά για τις ανάγκες του έργου. Το εικαστικό αυτό σύμβολο αντλεί έμπνευση από την αμπελουργική παράδοση της περιοχής και εντάσσεται αρμονικά στο φυσικό και πολιτιστικό τοπίο των κοινοτήτων.

Μέσα από τη δημιουργία καλαίσθητων σημείων φωτογράφησης με θέμα το «Τσαμπί Σταφύλι», οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον πλούτο, τα χρώματα και τα αρώματα του τόπου, αποτυπώνοντας τη μοναδική εμπειρία τους μέσα από τη φωτογραφία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων προσπαθειών προώθησης της οινικής κληρονομιάς, την ενίσχυση της επισκεψιμότητας στα Κρασοχωριά, και την δημιουργία σύγχρονων, ελκυστικών «instagrammable spots» που ενισχύουν το τουριστικό brand της περιοχής.

Η δημιουργία των πέντε σημείων φωτογράφισης συμβάλλει ουσιαστικά στην στρατηγική προώθησης των Κρασοχωριών ως προορισμών πολιτιστικού και γαστρονομικού τουρισμού, αναδεικνύοντας την παράδοση και το αυθεντικό τοπίο της Επαρχίας Λεμεσού.