Μια ακόμη εξαιρετική επενδυτική ευκαιρία παρουσιάζει η Altamira Real Estate, διαθέτοντας τέσσερα μεγάλα οικόπεδα προς διαχωρισμό στη Λευκωσία. Το επιλεγμένο τεμάχιο βρίσκεται στρατηγικά τοποθετημένο στον Στρόβολο, στην είσοδο της πόλης, σε απόσταση αναπνοής από τα φώτα του Καλησπέρα και δίπλα στο Ολυμπιακό Χωριό και τα κεντρικά γραφεία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Πρόκειται για σπάνια αγοραστική πρόταση που απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επενδυτές ανάπτυξης γης που αναζητούν ευκαιρίες σε δραστήριες και δημοφιλείς περιοχές της Λευκωσίας. Το προς πώληση τεμάχιο αποτελείται από τέσσερα υπό διαχωρισμό οικόπεδα με συνολικό εμβαδόν 37.588 τ.μ. Αξίζει να σημειωθεί ότι εμπίπτει στη ζώνη ειδικής περιοχής επε, στη ζώνη κα5 και στη ζώνη αα4.

Επένδυση με υψηλή προοπτική και ευελιξία

Η συγκεκριμένη πολεοδομική πρόβλεψη καθιστά την επένδυση ιδιαίτερα προνομιακή ως προς την υπεραξία και την αναπτυξιακή της προοπτική, καθώς προσφέρει ευελιξία στις επιλογές αξιοποίησης. Παρέχεται η δυνατότητα για ανέγερση ενιαίων γραφειακών και οικιστικών συγκροτημάτων, καθώς και για άλλες ειδικές χρήσεις, όπως εκπαιδευτικές, ιατρικές και συνεδριακές εγκαταστάσεις.

Το ακίνητο βρίσκεται σε ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη περιοχή, στην ενορία Απόστολος Βαρνάβας και Άγιος Μακάριος, με άριστες προσβάσεις τόσο προς το κέντρο της Λευκωσίας όσο και προς τον αυτοκινητόδρομο. Παράλληλα, η λεωφόρος Σταυρού και η λεωφόρος Αθαλάσσας απέχουν μερικές εκατοντάδες μέτρα.

Ευελιξία στον στρατηγικό επενδυτικό σχεδιασμό

Τα οικόπεδα αποτελούν μέρος μεγάλου διαχωρισμού που περιλαμβάνει δεκαπέντε οικόπεδα και διαθέτουν όλες τις απαραίτητες άδειες. Σημαντικό πλεονέκτημα για τον αγοραστή αποτελεί το γεγονός ότι οι εργασίες του διαχωρισμού δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης της επένδυσης σύμφωνα με τις ανάγκες και τον στρατηγικό επιχειρηματικό σχεδιασμό του.

Η μεγάλη συνολική έκταση, σε συνδυασμό με τον ευνοϊκό συντελεστή δόμησης, προσφέρει αυξημένη ευελιξία στις επιλεγόμενες αναπτύξεις. Πρόκειται για σπάνια επενδυτική ευκαιρία που συνδυάζει προνομιακή τοποθεσία και υψηλή αναπτυξιακή δυναμική. Απευθύνεται ιδανικά τόσο σε ιδιώτες επενδυτές όσο και σε απαιτητικούς επιχειρηματίες γης που αναζητούν στρατηγική επένδυση με μακροπρόθεσμη προοπτική στη Λευκωσία.

Σε μια περιοχή που παρουσιάζει σταθερά υψηλή ζήτηση τόσο για οικόπεδα όσο και για οικιστικά και επιχειρηματικά ακίνητα, η πρόταση της Altamira Real Estate διασφαλίζει ποιότητα και μακροπρόθεσμη απόδοση.

Άνοιγμα προσφορών πραγματοποιείται κάθε Τρίτη στις 10 το πρωί. Το κοινό μπορεί να ενημερωθεί και να επιλέξει την ευκαιρία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.altamirarealestate.com.cy