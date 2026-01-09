Μια τολμηρή, πελατοκεντρική μεταμόρφωση σε Κινητή, Internet και Τηλεόραση — και ένα ισχυρό νέο κύμα ψηφιακής αναβάθμισης που έρχεται.

Η Cablenet ανακοίνωσε μια νέα γενιά χαρτοφυλακίου προϊόντων, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας τολμηρής μεταμόρφωσης στον τρόπο με τον οποίο βιώνεται η συνδεσιμότητα και η ψυχαγωγία σε ολόκληρη την Κύπρο. Από την Kινητή και το οικιακό Internet, μέχρι την Tηλεόραση και τις μελλοντικές ψηφιακές υπηρεσίες, η εταιρεία παρουσιάζει ένα πλήρως ανανεωμένο οικοσύστημα, βασισμένο σε μία ξεκάθαρη υπόσχεση: περισσότερη ελευθερία, περισσότερη αξία και πιο premium εμπειρία για κάθε πελάτη.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση αποτελεί το πρώτο βήμα μιας στρατηγικής σειράς ενεργειών που θα συνεχίσουν να επαναπροσδιορίζουν την κυπριακή αγορά τους επόμενους μήνες — με κάθε νέο προϊόν να έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει στους πελάτες μεγαλύτερο έλεγχο, απλότητα και ποιότητα σε κάθε οθόνη και σε κάθε σημείο σύνδεσης.

Στον πυρήνα αυτής της μεταμόρφωσης βρίσκεται μια πλήρως επανασχεδιασμένη προσέγγιση στην ψηφιακή ζωή:

5G Κινητή χωρίς περιορισμούς , με απεριόριστα δεδομένα, premium ψυχαγωγία και ασυναγώνιστη αξία

, με απεριόριστα δεδομένα, premium ψυχαγωγία και ασυναγώνιστη αξία Υψηλών ταχυτήτων Οικιακό Internet , με ενεργοποίηση την ίδια ημέρα (Same-Day), ευελιξία Try & Buy και Smart WiFi+

, με ενεργοποίηση την ίδια ημέρα (Same-Day), ευελιξία Try & Buy και Smart WiFi+ Νέα Premium Τηλεοπτική εμπειρία , με ευέλικτα πακέτα ψυχαγωγίας, ταινιών και αθλητικών, διαθέσιμα σε οποιοδήποτε δίκτυο

, με ευέλικτα πακέτα ψυχαγωγίας, ταινιών και αθλητικών, διαθέσιμα σε οποιοδήποτε δίκτυο Ένα συνεχώς διευρυνόμενο χαρτοφυλάκιο μελλοντικών ψηφιακών υπηρεσιών, σχεδιασμένων να απλοποιούν, να εμπλουτίζουν και να επιταχύνουν την καθημερινότητα

Μαζί, αυτές οι καινοτομίες συνθέτουν ένα ενιαίο χαρτοφυλάκιο — συνδέοντας απρόσκοπτα τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι ζουν, εργάζονται, επικοινωνούν και χαλαρώνουν.

«Αυτό είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ανανέωση προϊόντων. Είναι μια πλήρης επανεκκίνηση του τι πρέπει να περιμένουν οι πελάτες από τον ψηφιακό τους πάροχο», δήλωσε ο Ιωάννης Μαυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Cablenet.

«Ακούσαμε προσεκτικά τους πελάτες μας. Θέλουν ταχύτερη πρόσβαση, λιγότερους περιορισμούς, διαφανή αξία και απόλυτη ευελιξία. Το νέο μας χαρτοφυλάκιο προσφέρει ακριβώς αυτό — σε Kινητή, Internet, Τηλεόραση και σε ό,τι ακολουθεί.»

Μια πλήρως ενοποιημένη ψηφιακή εμπειρία

Το νέο χαρτοφυλάκιο 5G Κινητής της Cablenet εισάγει την έννοια της απεριόριστης ελευθερίας, με απλά και υψηλής αξίας προγράμματα σχεδιασμένα για τον σύγχρονο, διαρκώς συνδεδεμένο τρόπο ζωής. Οι πελάτες μπορούν να κάνουν streaming, να εργάζονται, να παίζουν και να επικοινωνούν χωρίς περιορισμούς — πάντα μαζί με premium περιεχόμενο και διεθνή συνδεσιμότητα.

Στο σπίτι, τα νέα προγράμματα Internet της Cablenet συνδυάζουν υπερυψηλές ταχύτητες, άμεση ενεργοποίηση την ίδια ημέρα και εγγύηση 30 ημερών Try & Buy, καταργώντας την παραδοσιακή δυσκολία της σύνδεσης και προσφέροντας στους πελάτες απόλυτη σιγουριά στην επιλογή τους.

Παράλληλα, το νέο τηλεοπτικό χαρτοφυλάκιο δίνει τον έλεγχο στα χέρια των πελατών, μέσα από έναν ευέλικτο συνδυασμό Starter Pack και Premium passes ψυχαγωγίας που καλύπτουν blockbuster ταινίες, οικογενειακό περιεχόμενο, streaming εφαρμογές και ζωντανά αθλητικά γεγονότα από την Κύπρο και το εξωτερικό. Οι νέες τηλεοπτικές υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε όλους τους πελάτες σε ολόκληρη την Κύπρο, ανεξάρτητα από τον πάροχο Internet που χρησιμοποιούν.

«Δημιουργούμε ένα οικοσύστημα όπου όλα λειτουργούν αρμονικά και χωρίς εμπόδια», πρόσθεσε ο κ. Μαυρίδης.

«Ένας πάροχος, μία premium εμπειρία — σε κάθε συσκευή, σε κάθε χώρο και σε κάθε στιγμή της ημέρας.»

Κοιτάζοντας μπροστά: Το μέλλον της καινοτομίας της Cablenet

Το ενιαίο αυτό χαρτοφυλάκιο αποτελεί μόνο την πρώτη φάση των ευρύτερων σχεδίων της Cablenet για τη μεταμόρφωση της συνδεσιμότητας και της ψυχαγωγίας. Επιπλέον λανσαρίσματα προϊόντων, αναβαθμισμένες ψηφιακές υπηρεσίες και νέες εμπειρίες πελατών βρίσκονται ήδη υπό ανάπτυξη — με στόχο να κάνουν την καθημερινή συνδεσιμότητα πιο απλή, πιο γρήγορη και πιο ανταποδοτική.

Συνδυάζοντας υποδομές, περιεχόμενο, ταχύτητα και ευελιξία κάτω από ένα κοινό όραμα, η Cablenet τοποθετείται όχι απλώς ως ένας τηλεπικοινωνιακός πάροχος, αλλά ως ένας ολοκληρωμένος ψηφιακός συνεργάτης ζωής για σπίτια, οικογένειες και επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Κύπρο.

«Αυτό είναι μόνο η αρχή», κατέληξε ο κ. Μαυρίδης.

«Οι πελάτες μας μπορούν να αναμένουν μια συνεχή ροή καινοτομίας — πάντα με μία βασική αρχή: να θέτουμε τις πραγματικές τους ανάγκες στο επίκεντρο κάθε μας ενέργειας.»