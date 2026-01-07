Για δεύτερη συνεχή χρονιά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Καρκίνου, η εθελόντρια Ρούλα Χρίστου, σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο για Παιδιά με Καρκίνο και Συναφείς Παθήσεις «Ένα Όνειρο, Μια Ευχή», διοργανώνει φιλανθρωπική μουσική βραδιά.

Τη βραδιά χρωματίζει με τη μελωδική του φωνή, αφιλοκερδώς, ο Λούκας Γιώρκας, ενώ η εκδήλωση επιφυλάσσει πολλές όμορφες εκπλήξεις.

Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, στις 8:15 μ.μ., στο Occhio στη Λευκωσία.

Η τιμή εισόδου είναι €50 και περιλαμβάνει πλούσιο finger food και απεριόριστο κυπριακό ποτό.

📞 Πληροφορίες & προπώληση εισιτηρίων: 99526828 (Ρούλα)

Λίγα λόγια για το σύνδεσμο:

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος για παιδιά με καρκίνο και συναφείς παθήσεις “Ένα Όνειρο Μια Ευχή” ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1997 από μια ομάδα γονιών και φίλων παιδιών που υποφέρουν. Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη και οι φίλοι του Συνδέσμου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά και αφιλοκερδώς για επίτευξη των σκοπών του Συνδέσμου.

Οι βασικοί άξονες δραστηριοτήτων του Συνδέσμου είναι τρεις: Η εκπλήρωση ευχών των καρκινοπαθών παιδιών, η οικονομική υποστήριξη των οικογενειών τους και η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης τόσο στα παιδιά όσο και στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Ο πόνος δεν γνωρίζει σύνορα και διαχωριστικές γραμμές, αλλά ούτε και χρώμα δέρματος, θρησκεία, εθνικότητα, κοινωνική τάξη και οικονομική κατάσταση. Ο Σύνδεσμος “Ένα Όνειρο Μια Ευχή” έχει πραγματοποιήσει εκατοντάδες ευχές καρκινοπαθών παιδιών που προέρχονται από την ελληνοκυπριακή και την τουρκοκυπριακή κοινότητα, από τις θρησκευτικές ομάδες των Μαρωνιτών, των Αρμενίων και των Λατίνων, από μικτούς γάμους Κυπρίων με ξένους καθώς και από οικογένειες αλλοδαπών που ζουν στην Κύπρο.

Η οικονομική υποστήριξη των οικογενειών των παιδιών που υποφέρουν από καρκίνο στοχεύει στη μερική ανακούφιση από τα υπέρογκα έξοδα και χρέη που υποχρεούνται οι γονείς να υποστούν, κυρίως όταν πρόκειται για θεραπείες στο εξωτερικό.

Τα έσοδα του Συνδέσμου προέρχονται από εισφορές των μελών και δωρητών, εκτιμητών και χορηγών και από διάφορες φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που οργανώνει συχνά ο Σύνδεσμος πάνω σε εντελώς εθελοντική βάση.

Όλοι μαζί ας συμμεριστούμε το αίσθημα της προσφοράς προς τα παιδιά που υποφέρουν από καρκίνο. Όλοι μαζί ας φέρουμε το χαμόγελο στα πονεμένα τους χείλη. Ας κάνουμε αυτά τα παιδιά να αισθάνονται χαρούμενα, να απολαύσουν τις χαρές της ζωής.

Για πληροφορίες για το Σύνδεσμο επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα 22311277 ή 99448723. www.enaoniromiaefxi.com

http://www.enaoniromiaefxi.com