Τα καθαριστήρια – σιδερωτήρια Acropolis The Cleaners ανακοινώνουν τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Acropolis Winter Swimmers 2026», αφιερωμένη στη χειμερινή κολύμβηση και τον υγιεινό τρόπο ζωής.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, στην Παραλία Μακένζυ, από τις 10:00 π.μ. έως τις 12:30 μ.μ.

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της χειμερινής κολύμβησης ως μιας ευεργετικής και υγιεινής συνήθειας, ενθαρρύνοντας όσο το δυνατόν περισσότερους κατοίκους της Κύπρου να την εντάξουν στον τρόπο ζωής τους.

Σε ένα φιλικό και υποστηρικτικό περιβάλλον, άτομα χωρίς προηγούμενη εμπειρία στη χειμερινή κολύμβηση θα έχουν την ευκαιρία να τη δοκιμάσουν, πλαισιωμένα από έμπειρους χειμερινούς κολυμβητές.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει μουσική, live link με τον Alpha Radio, γυμναστική, χορό και δραστηριότητες στην παραλία με τη συμμετοχή έμπειρων instructors, δημιουργώντας μια ευχάριστη και θετική ατμόσφαιρα.

Σε όλους τους παρευρισκόμενους θα προσφερθούν ζεστά ροφήματα, σούπα και παραδοσιακά κυπριακά εδέσματα.

Το κοινό προσκαλείται να συμμετάσχει και να απολαύσει ένα ξεχωριστό πρωινό στην Παραλία Μακένζυ, την Κυριακή 25 Ιανουαρίου.

Για δωρεάν εγγραφή και περισσότερες πληροφορίες:

📞 24 813170

🌐 www.acropoliscleaners.com