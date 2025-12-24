Πρωτοβουλίες αγάπης από το Andrey & Julia Dashin’s Foundation

Συγκινητικές δράσεις, δεκάδες χαμόγελα και στιγμές ζεστασιάς και φροντίδας

Την περίοδο των Χριστουγέννων, το Andrey & Julia Dashin’s Foundation υλοποίησε για ακόμη μία χρονιά, σειρά δράσεων στη Λεμεσό, σκορπίζοντας χαρά και ελπίδα και επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δέσμευσή του στις αξίες της συμπερίληψης, της αλληλεγγύης και της στήριξης της κοινωνίας.

Από τις 17 έως τις 22 Δεκεμβρίου, το ίδρυμα οργάνωσε και υποστήριξε τέσσερις εορταστικές δράσεις, οι οποίες αγκάλιασαν περισσότερα από 220 παιδιά, πολλά εκ των οποίων αντιμετωπίζουν αναπτυξιακές προκλήσεις, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ζουν σε δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Η εορταστική εκστρατεία ξεκίνησε στις 17 Δεκεμβρίου στο Masterland, με τη διοργάνωση χριστουγεννιάτικης γιορτής για παιδιά ηλικίας δύο έως 13 ετών από το Κέντρο Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προσαρμογής «UMNIKI». Η εκδήλωση περιλάμβανε ψυχαγωγία, ανιματέρ και διανομή χριστουγεννιάτικων δώρων, δημιουργώντας ένα χαρούμενο και ασφαλές περιβάλλον για παιδιά που λαμβάνουν καθημερινά θεραπευτική υποστήριξη.

Ακολούθησε, στις 19 Δεκεμβρίου, μία μεγάλη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Λανίτειο Λύκειο, με τη συμμετοχή ολόκληρης της σχολικής κοινότητας, καθώς και των ειδικών μονάδων με συνολικά 32 μαθητές από τα Λύκεια Λανιτείου, Λινόπετρας και Κάτω Πολεμιδιών. Τα σχολεία αυτά στηρίζονται μέσω του προγράμματος «Little Odysseus», στο οποίο παρέχει βοήθεια το Andrey & Julia Dashin’s Foundation. Η εκδήλωση περιλάμβανε χριστουγεννιάτικη αγορά με χειροτεχνίες των μαθητών, μουσική από DJ και εορταστικές δραστηριότητες. Ο Andrey Dashin, ντυμένος ως Άγιος Βασίλης, μοίρασε προσωπικά τα δώρα στα παιδιά, φροντίζοντας ώστε κάθε παιδί να νιώσει ξεχωριστό και σημαντικό.

Στις 20 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το ετήσιο Christmas Drive του ιδρύματος. Ο Andrey Dashin, συνοδευόμενος από τις δύο κόρες του, μέλη της εκτελεστικής ομάδας της Exinity και τις οικογένειές τους, όλοι ντυμένοι με εορταστικές στολές, παρέδωσαν χριστουγεννιάτικα δώρα σε 24 οικογένειες, από διάφορες περιοχές της Λεμεσού. Συνολικά, 50 παιδιά ηλικίας από πέντε μηνών έως 21 ετών, έλαβαν δώρα και μοιράστηκαν τη χαρά και το πνεύμα των Χριστουγέννων. Πολλές από τις οικογένειες στηρίζονται από το Παιδοθεραπευτικό Κέντρο Κ.Ε.Σ. «Στέλλα Σουλιώτη», το οποίο παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα σε περισσότερα από 100 παιδιά έως 22 ετών, με σοβαρές σωματικές αναπηρίες, όπως εγκεφαλική παράλυση και μυϊκή δυστροφία.

Ο κύκλος των δράσεων ολοκληρώθηκε στις 22 Δεκεμβρίου στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αντωνίου στη Λεμεσό, όπου το ίδρυμα οργάνωσε χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για 118 μαθητές ηλικίας τριών έως δώδεκα ετών, από οικονομικά ευάλωτες οικογένειες. Η εκδήλωση περιλάμβανε διαδραστικές δραστηριότητες και διανομή δώρων, ενώ οι μαθητές παρουσίασαν τις δικές τους χριστουγεννιάτικες παραστάσεις στον Andrey Dashin και την ομάδα της Exinity, δημιουργώντας ιδιαίτερα συγκινητικές και ζεστές στιγμές χαράς.

Σε δήλωσή του, ο ιδρυτής του Andrey & Julia Dashin’s Foundation, Andrey Dashin, ανέφερε:

«Τα Χριστούγεννα μας θυμίζουν ότι η καλοσύνη πολλαπλασιάζεται όταν τη μοιραζόμαστε. Για εμάς, αυτές οι πρωτοβουλίες δεν αφορούν απλώς τα δώρα, αλλά την παρουσία, την αξιοπρέπεια και τη διασφάλιση ότι κάθε παιδί νιώθει πως έχει αξία. Τα χαμόγελά τους είναι το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσαμε να λάβουμε».

Μέσα από αυτές τις δράσεις, το Andrey & Julia Dashin’s Foundation συνεχίζει να τοποθετεί τα παιδιά, τη συμπερίληψη και την ανθρώπινη επαφή στο επίκεντρο της αποστολής του, μετατρέποντας το πνεύμα των Χριστουγέννων σε ένα ουσιαστικό και διαχρονικό κοινωνικό αποτύπωμα.