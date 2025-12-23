Με ένα ισχυρό μήνυμα αγάπης, αλληλεγγύης και προσφοράς ολοκληρώθηκε ο «Αγώνας Αγάπης 2025» της Lexus Cycling Dream Team, καθώς παραδόθηκε επίσημα τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα το συνολικό ποσό των €25.000, που συγκεντρώθηκε μέσα από τη φετινή φιλανθρωπική ποδηλατική δράση.

Το ποσό θα διατεθεί για τη στήριξη του προγράμματος διερεύνησης και διάγνωσης του Κέντρου Παιδικού Καρκίνου του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, ενισχύοντας ουσιαστικά την προσπάθεια για έγκαιρη διάγνωση και στήριξη παιδιών με καρκίνο.

Ο φετινός «Αγώνας Αγάπης» πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Νοεμβρίου 2025, με τους ποδηλάτες της Lexus Cycling Dream Team να διανύουν 175 χιλιόμετρα εκτός δρόμου, ξεκινώντας από την Πόλη Χρυσοχούς και τερματίζοντας στη Λεμεσό, σε μια απαιτητική διαδρομή που συνδύασε αντοχή, ομαδικότητα και κοινωνική προσφορά.

Ιδιαίτερη σημασία προσέδωσε στη φετινή διοργάνωση η ευρωπαϊκή της διάσταση, με τη KINTO Europe, θυγατρική της Toyota Motor Europe, να στηρίζει την πρωτοβουλία ως Mobility Partner, καθώς και με τη συμμετοχή του CEO της Toyota & Lexus Πορτογαλίας, κ. Filipe Sousa Campos, ο οποίος ποδηλάτησε μαζί με την ομάδα, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του SupportCY της Τράπεζας Κύπρου, το οποίο συνόδευσε την ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής με τα μέλη και τους εθελοντές του, διασφαλίζοντας την υποστήριξη και την ασφάλεια των ποδηλατών. Παράλληλα, καθοριστική υπήρξε η υποστήριξη των Ροταριανών Ομίλων Κύπρου, της κατασκευαστικής εταιρείας AGC Contractors, της εταιρείας FREEDOM24, καθώς και της Marketway Publicis Ltd, η οποία ανέλαβε την επικοινωνία και την προώθηση της εκδήλωσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτυχή υλοποίησή της.

Ο «Αγώνας Αγάπης» της Lexus Cycling Dream Team έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας θεσμός κοινωνικής προσφοράς, που αποδεικνύει ότι το πάθος για την ποδηλασία μπορεί να μετατραπεί σε δύναμη ελπίδας και στήριξης για τα παιδιά που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Η Lexus Cycling Dream Team και η Lexus Κύπρου εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλους όσοι στήριξαν την πρωτοβουλία, συμμετείχαν, προσέφεραν και πίστεψαν για ακόμη μία χρονιά στη δύναμη της συλλογικής δράσης. Με την παράδοση της επιταγής των €25.000 στο Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, η Lexus συνεχίζει να δίνει ουσιαστικό περιεχόμενο στις αξίες της, αποδεικνύοντας έμπρακτα πως κάθε αγώνας μετρά όταν οδηγεί σε ένα πιο ανθρώπινο και ελπιδοφόρο αύριο.

Για μια ολοκληρωμένη εικόνα της εμπειρίας του «Αγώνα Αγάπης 2025», μπορείτε να παρακολουθήσετε το σχετικό βίντεο που αποτυπώνει τη διαδρομή, την προσπάθεια και τα στιγμιότυπα της ομάδας:

https://www.youtube.com/watch?v=n2TfUu59jpA