Ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για τον εμβληματικό εμπορικό προορισμό

Το MyMall Limassol εγκαινίασε τη νέα του επέκταση την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου ανάπτυξης και εξέλιξης για έναν από τους πιο σύγχρονους εμπορικούς προορισμούς της Λεμεσού.

Η επίσημη τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Επιτρόπου Προεδρίας, κ. Μάριου Χαρτσιώτη o οποίος εκπροσώπησε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ.Χριστοδουλίδη , αναδεικνύοντας τη σημασία του έργου για την τοπική κοινωνία και την κυπριακή οικονομία.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυναν χαιρετισμοί από τον κ.Αντρέα Χατζιμιτσή, Διευθύνων Σύμβουλος, Μέτοχος και ιδρυτής του My Mall και από τον κ.Gabi Buganim μέτοχο του My Mall, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη στρατηγική σημασία της επέκτασης, στη μακροχρόνια συνεργασία με τον Όμιλο Inditex, καθώς και στη συμβολή του έργου στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και της απασχόλησης. Η κορύφωση της τελετής πραγματοποιήθηκε με τον χαιρετισμό και την επίσημη κοπή της κορδέλας από τον Επίτροπο Προεδρίας, κ. Μάριο Χαρτσιώτη.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε σε εορταστικό κλίμα, με τους καλεσμένους να απολαμβάνουν ένα χριστουγεννιάτικο cocktail afternoon, υπό τους ήχους των Magio Duo, με κλασική jazz και festive μουσική να δημιουργούν μια ζεστή και εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα αντάξια της περίστασης.

Σημαντικό ορόσημο αυτού του νέου κεφαλαίου για το MyMall Limassol αποτελεί και το προσφάτως ανανεωμένο κατάστημα ZARA & ZARA HOME του Ομίλου Saywear, το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο στην Κύπρο, το οποίο υιοθέτησε το πλέον καινοτόμο image concept του brand, αντίστοιχο με αυτό που συναντάται μόνο σε μεγάλες πρωτεύουσες του κόσμου. Παράλληλα, η μακροχρόνια συνεργασία με τον Όμιλο Inditex, έναν παγκόσμιο κολοσσό της μόδας, επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη διεθνών ομίλων στο MyMall Limassol και στη δυναμική της Λεμεσού ως εμπορικού και επενδυτικού προορισμού. Επίσης ανακαινίστηκαν και πολλαπλασιάστηκαν σε τετραγωνικά μέτρα οι χώροι των καταστημάτων ΒERSHKA, PULL & BEAR, OYSHO & MASSIMO DUTTI που βρίσκονται στην ίδια περιοχή του εμπορικού τα οποία ανήκουν στον όμιλο INDITEX και στην Κύπρο εκπροσωπούνται από τον όμιλο Χουλιώτη, Saywear.

O επίτροπος προεδρίας μετά τον χαιρετισμό περιηγήθηκε στους χώρους του ZARA & ZARA HOME όπου συνομίλησε με το προσωπικό του ομίλου και διαπίστωσε την μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Συνομίλησε επίσης με τους πελάτες όπου του εξέφρασαν πόσο ευχαριστημένοι είναι με τους ανανεωμένους χώρους. Και τέλος εντυπωσιάστηκε από τα υψηλή επίπεδα τεχνολογίας που χρησιμοποιεί η ZARA Group.

Η νέα επέκταση έχει ταυτόχρονα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, καθώς δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, ενισχύει την τοπική οικονομία και θέτει τις βάσεις για περαιτέρω πρόοδο, με μελλοντικές επενδύσεις σε χώρους εστίασης, ψυχαγωγίας και αναβάθμισης της συνολικής αγοραστικής εμπειρίας που προσφέρει το εμπορικό κέντρο στους επισκέπτες του.

Με όραμα, στρατηγικές συνεργασίες και σταθερή επένδυση στο μέλλον, το MyMall Limassol συνεχίζει να εξελίσσεται, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως σύγχρονου εμπορικού και κοινωνικού σημείου αναφοράς και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη της πόλης.