Την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, η Louis Hotels υποδέχθηκε την εορταστική περίοδο διοργανώνοντας ένα όμορφο Christmas Breakfast for Media στο Hilton Nicosia, στο οποίο παρευρέθηκαν γνωστοί δημοσιογράφοι. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η Louis Hotels προσέφερε στους καλεσμένους την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τη ζεστή και αυθεντική φιλοξενία που χαρακτηρίζει διαχρονικά τον Όμιλο, απολαμβάνοντας παράλληλα ένα πλούσιο εορταστικό μπουφέ πρωινού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε το νέο concept της Louis Hotels «Here I Belong», που αναδεικνύει τη φιλοσοφία του Ομίλου γύρω από την ποιοτική φιλοξενία, τη συναισθηματική σύνδεση και την αίσθηση του ανήκειν. Ακολούθησε η προβολή του νέου εταιρικού βίντεο, μέσα από το οποίο ξεδιπλώθηκε η πλούσια ιστορία της Louis Hotels και το όραμά της, από την ίδρυσή της το 1935 μέχρι και σήμερα.

Το πρόγραμμα περιλάμβανε κληρώσεις με πλούσια δώρα, χαρίζοντας χαμόγελα και ξεχωριστές στιγμές στους παρευρισκόμενους, με vouchers για διαμονές σε επιλεγμένα πεντάστερα ξενοδοχεία του Ομίλου σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και για γαστρονομικές εμπειρίες στα εστιατόρια Akakiko Japanese Fusion και Ελληνικό. Παράλληλα, οι καλεσμένοι απόλαυσαν έναν πλούσιο, και επιμελημένο εορταστικό μπουφέ, με εκλεκτές γεύσεις και επιλογές που ανέδειξαν την ποιότητα και τη γαστρονομική φιλοσοφία της Louis Hotels.

Την υποδοχή των καλεσμένων ανέλαβε ο Άγιος Βασίλης, προσδίδοντας από την πρώτη στιγμή έναν παιχνιδιάρικο και εορταστικό τόνο στην εκδήλωση, ενώ στο τέλος προσέφερε σε όλους καλαίσθητα δώρα και συλλεκτικά ενθύμια της Louis Hotels, σχεδιασμένα αποκλειστικά για την περίσταση. Το εορταστικό πνεύμα ενισχύθηκε από δύο καλλιτέχνιδες που ερμήνευαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής, κομψής και εκλεπτυσμένης εορταστικής ατμόσφαιρας.

Η Louis Hotels συνεχίζει να δημιουργεί μοναδικές εμπειρίες που συνδυάζουν ποιότητα, αυθεντικότητα και ανθρώπινη ζεστασιά, τιμώντας για ακόμη μία χρονιά τους συνεργάτες που συμμερίζονται το όραμά της. Μέσα από κάθε στιγμή φιλοξενίας, κάθε χαμόγελο και κάθε λεπτομέρεια, μεταδίδεται η υπόσχεση του Ομίλου: Here I Belong, γιατί στην Louis Hotels ο καθένας αισθάνεται ότι ανήκει πραγματικά!