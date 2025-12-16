Με έπαθλα δύο 100% ηλεκτρικά μηχανάκια WOW 775

Σε εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 η ολοκλήρωση του μεγάλου διαγωνισμού της STIHL, «Είναι WOW!», στο ξενοδοχείο AELIA Wellness Retreat στη Λευκωσία. Ο διαγωνισμός ανέδειξε δύο μεγάλους νικητές, οι οποίοι κέρδισαν από ένα 100% ηλεκτρικό μηχανάκι WOW 775.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του δικτύου των πιστοποιημένων αντιπροσώπων STIHL, στελεχών της εταιρείας, καθώς και των δύο τυχερών νικητών, οι οποίοι συμμετείχαν στον διαγωνισμό μέσω αγορών μηχανημάτων STIHL και αναδείχθηκαν μετά από κλήρωση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της STIHL Ελλάδας και Κύπρου αναφέρθηκε στη σημαντική απήχηση και επιτυχία του διαγωνισμού, ο οποίος διήρκεσε από τις 7 Απριλίου 2025 έως τις 23 Νοεμβρίου 2025. Όπως τόνισε, στον διαγωνισμό συμμετείχαν εκατοντάδες καταναλωτές, γεγονός που συνέβαλε ουσιαστικά στην αύξηση των πωλήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στα επαναφορτιζόμενα μηχανήματα STIHL. «Η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και επιβεβαιώνει τη δυναμική στροφή της αγοράς προς τις πιο βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η επιλογή του επάθλου δεν ήταν τυχαία, καθώς τα ηλεκτρικά μηχανάκια WOW 775 εκφράζουν τη φιλοσοφία της STIHL για ένα καθαρότερο μέλλον χωρίς εκπομπές ρύπων. Η φιλοσοφία αυτή αντικατοπτρίζεται και στη νέα στρατηγική της εταιρείας, η οποία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη και προώθηση μηχανημάτων μπαταρίας, συνδυάζοντας υψηλή απόδοση, καινοτομία και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Η STIHL συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν τη σχέση εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές και το δίκτυο συνεργατών της, προωθώντας ταυτόχρονα λύσεις που συμβάλλουν σε ένα πιο βιώσιμο αύριο.