Τα γράμματα των παιδιών γεμίζουν το inbox του Αi Βασίλη. Και φέτος, μαζί με τα δώρα, στον σάκο του μπαίνει και λίγη ακόμα αγάπη.

Σε αυτό το πνεύμα, η RedwolfOgilvy παρουσιάζει τη νέα της χριστουγεννιάτικη CSR δράση «Ένα γράμμα με ξεχωριστή αποστολή!», μια πρωτοβουλία που μετατρέπει μια παιδική ευχή σε μια πράξη καλοσύνης που ταξιδεύει πέρα από τον Βόρειο Πόλο!

Η δράση προσκαλεί γονείς και παιδιά να επικοινωνήσουν με τον Αi Βασίλη και να ζήσουν μαζί μια αγαπημένη χριστουγεννιάτικη παράδοση, με έναν νέο και ουσιαστικό στόχο.

Για κάθε συμμετοχή στο ειδικά διαμορφωμένο landing page, η RedwolfOgilvy προσφέρει 1 ευρώ στο Despina Foundation, στηρίζοντας το σημαντικό έργο του ιδρύματος για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από τον παιδικό διαβήτη και τη συνεχή προσπάθειά του να σπάσει τον κύκλο της άγνοιας γύρω από αυτόν.

Μερικές ημέρες αργότερα, ο γονέας λαμβάνει στο email του ένα προσωποποιημένο AI video από τον “Ai Βασίλη”, με ένα ζεστό και ενθαρρυντικό μήνυμα για το παιδί. Μια μικρή χριστουγεννιάτικη έκπληξη που γίνεται μια πολύτιμη ανάμνηση για όλη την οικογένεια!

Η ομάδα της RedwolfOgilvy δηλώνει:

«Θέλαμε να δημιουργήσουμε μια καμπάνια που να μην είναι απλώς “μια ακόμα δωρεά”. Θέλαμε κάθε οικογένεια να νιώσει ότι συμμετέχει ενεργά σε κάτι μεγαλύτερο και μέσα από αυτή τη διαδικασία, τα ίδια τα παιδιά να νιώσουν πόση δύναμη έχει μια μικρή πράξη καλοσύνης. Να διαπιστώσουν ότι το “θέλω” τους μπορεί να γίνει μια όμορφη χειρονομία για άλλα παιδιά και ταυτόχρονα να πάρουν πίσω μια ζεστή, μαγική ανάμνηση».

Με αυτή τη δράση, η RedwolfOgilvy επενδύει σε πρωτοβουλίες με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα, αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα και την τεχνολογία για σκοπούς που έχουν ουσιαστική σημασία.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να λάβετε μέρος επισκεφθείτε το www.redwolfogilvy.cy/santa/ μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου.