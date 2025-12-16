Business Leader 2024 ο CEO της Louis Hotels, κος. Ιάσων Περδίος, στην κατηγορία «Τουρισμός – Αναψυχή - Εστίαση».

Η Louis Hotels με ιδιαίτερη υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κος. Ιάσων Περδίος, τιμήθηκε με το βραβείο Business Leader 2024 στην κατηγορία «Τουρισμός – Αναψυχή – Εστίαση» στο πλαίσιο των 12ων ΚΕΒΕ Business Leader Awards. Η διάκριση αυτή έρχεται ως αναγνώριση της πολυετούς και καθοριστικής προσφοράς του κου. Περδίου, στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, αλλά και ευρύτερα στον τουριστικό τομέα της Κύπρου.

Με πορεία που εκτείνεται σχεδόν πέντε δεκαετίες, ο κος. Περδίος έχει συμβάλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού της Κύπρου, τόσο μέσω του ρόλου του στη Louis Hotels, όσο και από τη μακροχρόνια ενεργή συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΣΥΞΕ.

Έπειτα από μία πλούσια επαγγελματική πορεία στο εξωτερικό, ο κος. Περδίος εντάχθηκε στη Louis Hotels το 1978, αναλαμβάνοντας τη θέση του Γενικού Διευθυντή σε ένα εκ των ξενοδοχείων του Ομίλου. Η επαγγελματική του πορεία εξελίχθηκε σταθερά και το 1983, με την ίδρυση της αλυσίδας ξενοδοχείων και εστιατορίων του Ομίλου, του ανατέθηκε η γενική διεύθυνση. Από τον Ιούνιο του 1997 έως και σήμερα διατελεί ως CEO της Louis Hotels, οδηγώντας τον Όμιλο σε μια διαδρομή συνεχούς ανάπτυξης και στρατηγικής εξέλιξης.

Με αφορμή τη βράβευσή του, ο κος. Περδίος δήλωσε:

«Η διάκριση αυτή ανήκει σε ολόκληρη την ομάδα της Louis Hotels. Είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας και συνεχούς δέσμευσης για ποιότητα, καινοτομία και γνήσια φιλοξενία. Συνεχίζουμε δυναμικά να επενδύουμε στον κυπριακό τουρισμό, με όραμα και πίστη στις δυνατότητές του.»

Ο Όμιλος της Louis Hotels συγχαίρει θερμά τον CEO της για τη σημαντική αυτή διάκριση, η οποία επιβεβαιώνει την προσήλωση του ιδίου αλλά και της εταιρείας στη διαρκή αναβάθμιση του τουριστικού τομέα και των υπηρεσιών φιλοξενίας.