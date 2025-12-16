Η Υπεραγορά METRO στην Αγίας Φυλάξεως, στη Λεμεσό, διοργανώνει την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, από τις 16:00 έως τις 18:00, ένα μοναδικό Live Cooking Event με τον γνωστό σεφ Θεόδωρο Ελευθερίου.

Κατά τη διάρκεια του event, ο σεφ θα παρουσιάσει γρήγορες, δημιουργικές και χριστουγεννιάτικες συνταγές, που συνδυάζουν ευκολία και γιορτινή έμπνευση — ιδανικές για την περίοδο των γιορτών.

Στον χώρο θα βρίσκεται η κινητή κουζίνα των Υπεραγορών METRO, προσφέροντας μια πλήρως διαδραστική εμπειρία μαγειρικής. Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γευτούν τις φρέσκες δημιουργίες, να ανακαλύψουν νέες ιδέες για το εορταστικό τους τραπέζι και να συνομιλήσουν με τον σεφ, ανταλλάσσοντας γνώσεις και γαστρονομικές εμπειρίες.

Οι Υπεραγορές METRO συνεχίζουν να δημιουργούν μοναδικές εμπειρίες για το κοινό, αναδεικνύοντας τη χαρά της ποιοτικής και δημιουργικής μαγειρικής.

🎄✨ Σας περιμένουμε για μια γιορτινή βραδιά γεμάτη γεύσεις και έμπνευση!