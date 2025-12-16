Κάθε χρόνο, υπάρχει μια στιγμή που σηματοδοτεί την πραγματική αρχή των Χριστουγέννων. Για πολλούς, δεν είναι μόνο τα πρώτα κάλαντα ή τα φώτα που αναβοσβήνουν – είναι, παράλληλα, και η εμφάνιση του θρυλικού φορτηγού της Coca-Cola, που κινείται στους δρόμους με την μεταφέροντας τη λάμψη της εορταστικής ευθυμίας.

Ήδη από τις 22 Νοεμβρίου το εμβληματικό κόκκινο φορτηγό της Coca-Cola κάνει την περιοδεία του σε όλη την Κύπρο, ταξιδεύοντας, έως και τις 30 Δεκεμβρίου, σε κάθε γωνιά του νησιού. Ένα κινούμενο σύμβολο χαράς, γενναιοδωρίας και προσφοράς- μια παράδοση που έχει αιχμαλωτίσει τις καρδιές όλων μας για σχεδόν τρεις δεκαετίες από την πρώτη του εμφάνιση σε τηλεοπτική διαφήμιση της δεκαετίας του 1990.

Οι γιορτές έρχονται! Ένα κάλεσμα για δράση για όλους μας: να ανακαλύψουμε ξανά το πνεύμα της προσφοράς, της καλοσύνης και της ζεστασιάς που χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο. Η Coca-Cola προσκαλεί όλους όσους επισκέπτονται το φορτηγό όχι μόνο να απολαύσουν τη μαγεία αλλά και να την υιοθετήσουν στην καθημερινότητά τους.

Μια ξεχωριστή γιορτή για εκείνους που προσφέρουν τα περισσότερα

Παράλληλα, φέτος, η Coca-Cola HBC Κύπρου σε συνεργασία με τις υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ στην υπεραγορά της Έγκωμης, θα φιλοξενήσουν μια ειδική εκδήλωση την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στις 18:30 για να ευχαριστήσουν όσους προσφέρουν ανιδιοτελώς όλο το χρόνο. Στους ανθρώπους που καθημερινά αφιερώνουν τον χρόνο και την ενέργειά τους για να βοηθήσουν τους άλλους, στους φροντιστές από ΜΚΟ και ιδρύματα.

Αυτοί οι καθημερινοί ήρωες, θα προσκληθούν με τις οικογένειες και τα παιδιά τους για ένα απόγευμα ευγνωμοσύνης και χαράς. Ένα απόγευμα γιορτής για αυτούς που την περίοδο των γιορτών φροντίζουν τους συνανθρώπους μας.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει κεραστικά και ποτά, face paintingκαι εορταστικές δραστηριότητες με ξωτικά για τους μικρούς φίλους καθώς και live link από το Alpha Radio.

Αυτή η πρωτοβουλία είναι κάτι περισσότερο από μια εκδήλωση. Είναι ένα εγκάρδιο ευχαριστώ από όλους εμάς στην Coca-Cola HBC Κύπρου και τις Υπεραγορές ΑΛΦΑΜΕΓΑ σε όσους ενσαρκώνουν το πνεύμα της γενναιοδωρίας, υπενθυμίζοντάς μας ότι τα Χριστούγεννα έχουν να κάνουν με την κοινότητα και τη συμπόνια.