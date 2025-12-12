Ξεκινήστε τη βραδιά με σαμπάνια, καθώς το Club ζωντανεύει. Απολαύστε ένα προσεκτικά επιμελημένο δείπνο, συνδυασμένο με κομψές εμφανίσεις — burlesque, χορό, aerial acts και ζωντανή μουσική από καλλιτέχνες διεθνoύς κλάσης.

Η βραδιά ολοκληρώνεται με ένα εκθαμβωτικό after-party, τη πιο εντυπωσιακή γιορτή του νησιού.

Συνιστάται η έγκαιρη κράτηση, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Ημερομηνίες & Ώρες:

Παρασκευή & Σάββατο, 12 & 13 Δεκεμβρίου | 19:00 – 22:00

Πέμπτη & Παρασκευή, 18 & 19 Δεκεμβρίου | 19:00 – 22:00

Dinner & Show | €150.00

Show Only | €50.00

After-party με DJ από 22:00 – 02:00