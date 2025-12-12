Ξεκινήστε τη βραδιά με σαμπάνια, καθώς το Club ζωντανεύει. Απολαύστε ένα προσεκτικά επιμελημένο δείπνο, συνδυασμένο με κομψές εμφανίσεις — burlesque, χορό, aerial acts και ζωντανή μουσική από καλλιτέχνες διεθνoύς κλάσης.
Η βραδιά ολοκληρώνεται με ένα εκθαμβωτικό after-party, τη πιο εντυπωσιακή γιορτή του νησιού.
Συνιστάται η έγκαιρη κράτηση, καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.
Ημερομηνίες & Ώρες:
- Παρασκευή & Σάββατο, 12 & 13 Δεκεμβρίου | 19:00 – 22:00
- Πέμπτη & Παρασκευή, 18 & 19 Δεκεμβρίου | 19:00 – 22:00
Dinner & Show | €150.00
Show Only | €50.00
After-party με DJ από 22:00 – 02:00