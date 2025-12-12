Αναφορά επικίνδυνης οδήγησης σε πραγματικό χρόνο.

Η Bolt, η κορυφαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα αστικής μετακίνησης, εμπλουτίζει το ενσωματωμένο Safety Toolkit της εφαρμογής της με μια σημαντική νέα λειτουργία: αναφορά επικίνδυνης οδήγησης σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής.

Οι επιβάτες μπορούν πλέον εύκολα και διακριτικά να αναφέρουν συμπεριφορές όπως υπερβολική ταχύτητα, επικίνδυνη οδήγηση ή χρήση κινητού τηλεφώνου από τον οδηγό, την ώρα που η διαδρομή βρίσκεται σε εξέλιξη. Στόχος της Bolt είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας στην πλατφόρμα, αξιοποιώντας την ανατροφοδότηση των επιβατών για να ενημερώνονται και να καθοδηγούνται οι οδηγοί, αποτρέποντας παραβάσεις στο μέλλον.

Πώς λειτουργεί η αναφορά

Η διαδικασία είναι απλή και διαθέσιμη κατά τη διάρκεια κάθε διαδρομής:

● Ο χρήστης ανοίγει το Safety Toolkit πατώντας το εικονίδιο ασφαλείας στην εφαρμογή.

● Επιλέγει «Αναφορά επικίνδυνης οδήγησης» από το μενού ασφαλείας.

● Διαλέγει μία από τις τρεις διαθέσιμες επιλογές: υπερβολική ταχύτητα, χρήση κινητού κατά την οδήγηση ή επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά.

● Πατώντας «Υποβολή», η αναφορά αποστέλλεται απευθείας στην Ομάδα Ασφάλειας της Bolt.

Ο Juan Luis Fernández, Public Policy Manager της Bolt, δήλωσε:

«Πιστεύουμε ότι ο κλάδος της κοινόχρηστης μετακίνησης και τα τοπικά ταξί μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στο να γίνει η αστική κινητικότητα πιο προσιτή, βιώσιμη και το σημαντικότερο ασφαλής, σε αντίθεση με άλλες εναλλακτικές που λειτουργούν στη σκιώδη αγορά. Γνωρίζουμε ότι δεν αισθάνονται όλοι οι επιβάτες άνετα να εκφράσουν επιτόπου τις ανησυχίες τους για την οδηγική συμπεριφορά. Με αυτή τη νέα λειτουργία, τους δίνουμε τη δυνατότητα να μοιραστούν τις ανησυχίες τους άμεσα, με ασφάλεια και διακριτικότητα, συμβάλλοντας στην καλύτερη εμπειρία για όλους».

Μια ακόμη επένδυση στην ασφάλεια

Η νέα λειτουργία αποτελεί μέρος της επένδυσης ύψους €100 εκατομμυρίων της Bolt για την ενίσχυση της ασφάλειας στην πλατφόρμα, με ορίζοντα τριετίας.

Άλλες πρόσφατες προσθήκες στο Safety Toolkit περιλαμβάνουν:

● 4ψήφιο PIN επιβεβαίωσης παραλαβής, για ασφαλή αντιστοίχιση οδηγού–επιβάτη.

● Έμπιστες επαφές, ώστε να μπορούν να ειδοποιούνται άμεσα οικεία πρόσωπα σε περίπτωση ανάγκης.

Με παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και 600 πόλεις, η Bolt εξυπηρετεί πάνω από 200 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως και συνεχίζει να επενδύει σε λύσεις που βελτιώνουν την εμπειρία μετακίνησης, καθιστώντας την πιο ασφαλή, έξυπνη και ανθρώπινη.