Στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ της Coca-Cola HBC Κύπρου και του Junior Achievement Cyprus (JA Cyprus), πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στο Σιακόλειο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, η εναρκτήρια εκδήλωση του προγράμματος Μαθητική Επιχείρηση (The Company Program) στο οποίο συμβάλει ως χορηγός η Coca-Cola HBC Κύπρου στο πλαίσιο του προγράμματος της #YouthEmpowered.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν πέραν των 400 μαθητών από ολόκληρη την Κύπρο, οι οποίοι συμμετέχουν στο Company Program του JA Cyprus και είχαν την ευκαιρία να ακούσουν από τα στελέχη της Coca-Cola HBC Κύπρου, από όλα τα τμήματα (πωλήσεις, marketing, εφοδιαστική αλυσίδα, ανθρώπινο δυναμικό, εταιρικές σχέσεις και επικοινωνία), τις εμπειρίες και τις συμβουλές τους. Συγκεκριμένα, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις βασικές αρχές της επιχειρηματικότητας και να μάθουν πως να εργάζονται ομαδικά, αποκτώντας ουσιαστικά μια πρώτη επαφή με τον κόσμο των επιχειρήσεων και τον τρόπο λειτουργίας μία επιχείρησης όπως είναι η Coca-Cola HBC Κύπρου. Η εκδήλωση αποτέλεσε σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση των ιδεών που θα εξελιχθούν στις μαθητικές επιχειρήσεις της χρονιάς.

Ο Ανδρέας Γιόρτσιος, Corporate Affairs & Sustainability Manager της Coca-Cola HBC Κύπρου, δήλωσε: «Πιστεύουμε βαθιά στο ταλέντο και τις δυνατότητες των νέων της χώρας μας. Με δράσεις όπως το Kick Off Workshop, αλλά και μέσα από τη συνεργασία μας με το JA Cyprus στο πλαίσιο του #YouthEmpowered, συνεχίζουμε να τους προσφέρουμε τα εφόδια και την ώθηση που χρειάζονται για να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και την κοινωνία».

Με την επιτυχημένη διεξαγωγή του Kick Off Workshop, η Coca-Cola HBC Κύπρου και το JA Cyprus σηματοδοτούν την επίσημη έναρξη ενός προγράμματος μάθησης, δημιουργικότητας και ευκαιριών, επενδύοντας στην επόμενη γενιά και στηρίζοντας την προσπάθειά της να τολμήσει, να εξελιχθεί και να καινοτομήσει.

Η συνεργασία της Coca-Cola HBC Κύπρου με το JA Cyprus εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για στήριξη της νέας γενιάς, στο πλαίσιο του προγράμματος της #YouthEmpowered προσφέροντας ευκαιρίες μάθησης, δημιουργικότητας και καινοτομίας. Μέσα από το πρόγραμμα «Μαθητική Επιχείρηση» του JA Cyprus, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες, να αποκτήσουν πρακτική εμπειρία και να καλλιεργήσουν δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος.