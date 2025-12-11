...με το διεθνές πρότυπο AIB International

Η Χαραλαμπίδης Κρίστης, η μεγαλύτερη και μακροβιότερη γαλακτοβιομηχανία της Κύπρου, πέτυχε μια ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση, εξασφαλίζοντας την πιστοποίηση AIB International έπειτα από ενδελεχή έλεγχο από ανεξάρτητη διεθνή επιτροπή. Η πιστοποίηση με ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα πρότυπα παγκοσμίως στον τομέα της ασφάλειας και ποιότητας τροφίμων, επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση της εταιρείας με αυστηρές διαδικασίες ελέγχου, ορθής βιομηχανικής πρακτικής και προδιαγραφών ασφάλειας τροφίμων σε όλα τα στάδια παραγωγής από την υγιεινή των εγκαταστάσεων έως τη διαχείριση πρώτων υλών και τελικών προϊόντων.

Με την απόκτηση του AIB International, η Χαραλαμπίδης Κρίστης ενισχύει περαιτέρω την προσήλωσή της στη βιομηχανική αριστεία, τη διαφάνεια και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής, θέτοντας υψηλά πρότυπα για τον κλάδο τροφίμων στην Κύπρο.

Σε μήνυμά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Μάριος Κωνσταντίνου, ανέφερε:

«Η απόκτηση του AIB International, η οποία επιτεύχθηκε μετά από μια μακρά και εντατική διαδικασία ελέγχου από διεθνή κριτική επιτροπή, μας γεμίζει ικανοποίηση και υπερηφάνεια, αλλά και ευθύνη για ανάλογη συνέχεια στο μέλλον. Αποτελεί αναγνώριση του επαγγελματισμού και της αφοσίωσης της εταιρείας μας στην αριστεία, καθώς και των σημαντικών επενδύσεων που κάνουμε διαχρονικά σε σύγχρονο εξοπλισμό, στην εκπαίδευση του προσωπικού και στην εφαρμογή ολοκληρωμένων διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην καινοτομία και τη λειτουργική αξιοπιστία, με σκοπό την παροχή προϊόντων υψηλών προδιαγραφών».

Η νέα αυτή πιστοποίηση προστίθεται στο εκτενές χαρτοφυλάκιο διεθνών προτύπων που διαθέτει η εταιρεία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στην ποιότητα, την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα.

Πιστοποιήσεις & Διεθνή Πρότυπα της Χαραλαμπίδης Κρίστης:

Food Safety Standard Certification (ISO 22000) – από το 2010

Food Safety Standard Certification (BRC) – από το 2010

Food Safety Standard Certification (IFS) – από το 2010

Food Safety Standard Certification (AIB International) – από το 2024

Organic Production Certification (Lacon) – από το 2011

Halal Certification – από το 2015

PDO Certification (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) – από το 2022

McDonald’s SQMS (Supplier Quality Management System) – από το 2009

Ethical Trade Standard Certification (SMETA / SEDEX) – από το 2019

Η διατήρηση και ανανέωση των παραπάνω πιστοποιήσεων αναδεικνύουν τη σταθερή προσήλωση της Χαραλαμπίδης Κρίστης στην ποιότητα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία, καθιστώντας την σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία τροφίμων στην Κύπρο και διεθνώς.