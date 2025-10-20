Προλάβετε επιλεγμένα ακίνητα σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές και κάντε τώρα την επόμενη επενδυτική σας κίνηση. Ανακαλύψτε όλα τα Smart Deals της Gordian ΕΔΩ, για μόνιμη κατοικία, εξοχικό, επαγγελματικό χώρο, ενοικίαση ή μελλοντική μεταπώληση.

Κατάστημα στον Τρυπιώτη, Λευκωσία (Αρ. αναφοράς 7735)

Στο πιο κεντρικό σημείο της Λευκωσίας, απέναντι από την πλατεία Ελευθερίας και κατά μήκος της Λεωφόρου Ομήρου, η Gordian παρουσιάζει δύο ενοποιημένα καταστήματα, με συνολική πρόσοψη 19μ.

Τα καταστήματα έχουν συνολικό καλυμμένο χώρο 513 τ.μ., μεσοπάτωμα 408 τ.μ., καλυμμένες βεράντες 28 τ.μ., ακάλυπτες βεράντες 4 τ.μ., και υπόγειο 710 τ.μ.

Το ακίνητο πωλείται στη μειωμένη τιμή του €1.100.000.

Η ευρύτερη περιοχή αποτελείται από γραφεία, καταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια και υπηρεσίες. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Βιομηχανικές Αποθήκες, Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία (Αρ. αναφοράς 8354)

Το υπό μίσθωση ακίνητο περιλαμβάνει βιομηχανικές αποθήκες εντός της Βιομηχανικής Περιοχής στην Κοκκινοτριμιθιά. Η τοποθεσία του προσφέρει άμεση πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας-Τροόδους.

Το ακίνητο αποτελείται από ένα κτήριο στο δυτικό τμήμα όπου βρίσκονται γραφειακοί χώροι και το κυρίως κτήριο που αποτελεί την αποθήκη.

Έχει συνολικό εμβαδόν εσωτερικών χώρων 2,675 τ.μ. και είναι κτισμένο σε τεμάχιο με εμβαδόν 8,861 τ.μ.

Το ακίνητο προσφέρεται για πώληση στην ανταγωνιστική τιμή του €1.100.000. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Οικιστικό Oικόπεδο στην Πόλη Χρυσοχούς, Πάφος (Αρ. αναφοράς 6670)

Το ακίνητο είναι οικιστικό τεμάχιο στην Πόλη Χρυσοχούς ιδανικό για την ανάπτυξη συγκροτήματος κατοικιών. Βρίσκεται σε πλεονεκτική τοποθεσία μόνο 500μ από το κέντρο και 1,5 χλμ. από το λιμάνι της Πόλης Χρυσοχούς. Η τοποθεσία του προσφέρει εγγύτητα σε όλες τις ανέσεις και εύκολη πρόσβαση προς το παραλιακό μέτωπο της περιοχής.

Το τεμάχιο έχει συνολικό εμβαδόν 13,676 τ.μ. και επωφελείται από συνολική πρόσοψη δρόμου 272μ. Πωλείται στην ελκυστική τιμή των €700.000. Δες όλες τις πληροφορίες για το ακίνητο ΕΔΩ.

Ανεξάντλητα δικαιώματα ανάπτυξης στον Άγιο Τύχωνα, Λεμεσός (Αρ. Αναφοράς 7499)

Το τεμάχιο βρίσκεται 550μ από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού - Λευκωσίας και 180μ από το κέντρο της κοινότητας του Αγίου Τύχωνα, μιας περιοχής που αναπτύσσεται δυναμικά και σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Επωφελείται από πρόσοψη δρόμου 16μ και 50μ, αντίστοιχα. Τα ανεξάντλητα δικαιώματα ανάπτυξης είναι 837 τ.μ. και μπορεί να αναπτυχθεί σε έκταση 1,432 τ.μ. Το ακίνητο προσφέρεται στην ανταγωνιστική τιμή των €330.000.

Μάθε περισσότερα ΕΔΩ.

Eπισκέψου την ιστοσελίδα της Gordian και ανακάλυψε όλα τα Smart Deals.