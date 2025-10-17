Ετήσια αύξηση 4,7% κατέγραψε ο δείκτης τιμών κατοικιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Κεντρική Τράπεζα, με επιταχυνόμενη άνοδο στον Δείκτη Τιμών Διαμερισμάτων και επιβραδυνόμενη άνοδο στον Δείκτη Τιμών Οικιών.

Όσον αφορά τη ζήτηση ακινήτων, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), ο συνολικός αριθμός πωλητηρίων εγγράφων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σημείωσε ετήσια αύξηση, τόσο από εγχώριους όσο και ξένους αγοραστές. Ο συνολικός αριθμός πωλητηρίων εγγράφων κατέγραψε ετήσια αύξηση σε όλες τις επαρχίες.

Σχετικά με την προσφορά ακινήτων, η ΚΤΚ σημειώνει ότι τα διαθέσιμα στοιχεία αδειών οικοδομής, τα οποία αποτελούν πρόδρομη ένδειξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας, σημείωσαν αύξηση την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Σταδιακή αύξηση της προσφοράς καταδεικνύουν επίσης και οι Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιουνίου 2025), με τον δείκτη διασποράς για την κατασκευαστική δραστηριότητα κατά τους προηγούμενους τρεις μήνες να συνεχίζει να βρίσκεται σε θετικό επίπεδο τα τελευταία επτά τρίμηνα.

Αναλυτικά, ο γενικός ΔΤΚ (οικίες και διαμερίσματα) κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 κατέγραψε τριμηνιαία αύξηση 1,5% σε σύγκριση με αύξηση 1,9% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με την ΚTK, αυτό προήλθε από επιταχυνόμενη τριμηνιαία αύξηση ύψους 3,1% στις τιμές των διαμερισμάτων, η οποία μετριάστηκε από τριμηνιαία μείωση της τάξης του -0,1% στις τιμές οικιών.

Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους και σε ετήσια βάση, καταγράφηκε αύξηση 4,7% στις τιμές κατοικιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σε συνέχεια αύξησης 4,8% το πρώτο τρίμηνο του 2025. Οι τιμές των διαμερισμάτων κατέγραψαν επιτάχυνση στο 5,3% ενώ των οικιών επιβράδυνση στο 3,4% κατά το υπό εξέταση τρίμηνο.

Μεταβολές τιμών ανά επαρχία

Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές στους γενικούς δείκτες τιμών κατοικιών ανά επαρχία, καταγράφηκε επιτάχυνση στον ρυθμό αύξησης του σχετικού δείκτη μόνο στην Λεμεσό (6,8%), ενώ καταγράφηκε επιβράδυνση στον ρυθμό αύξησης του δείκτη τιμών κατοικιών σε Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο (0,1%, 5,8%, 9,4% και 4,9%, αντίστοιχα).

Ανά τύπο κατοικίας και σε ετήσια βάση, καταγράφηκε επιβράδυνση σε όλες τις επαρχίες στις τιμές οικιών εκτός από τη Λευκωσία όπου καταγράφηκε μείωση.

Ο Δείκτης Τιμών Οικιών στη Λευκωσία καταγράφει ετήσια μείωση (-1,6%) για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο. Οι επαρχίες Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Αμμοχώστου κατέγραψαν επιβραδυνόμενη αύξηση 6%, 4,2%, 9,8% και 5,7% αντίστοιχα.

Επίσης σε ετήσια βάση, οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν επιβραδυνόμενη αύξηση στις επαρχίες Λευκωσίας, Πάφου και Αμμοχώστου (2,6%, 8% και 4,5%, αντίστοιχα), ενώ στη Λεμεσό και στη Λάρνακα οι τιμές των διαμερισμάτων σημείωσαν επιταχυνόμενη αύξηση 4,8%, και 8,2% αντίστοιχα.

Μεταβολές άλλων δεικτών και στοιχείων αγοράς ακινήτων

Άλλοι δείκτες της αγοράς ακινήτων συνεχίζουν να αποτυπώνουν τις θετικές εξελίξεις στη ζήτηση και κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, τα πωλητήρια έγγραφα, τα οποία αφορούν όλους τους τύπους ακινήτων, κατέγραψαν ετήσια αύξηση 16,1% το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (4.592 σε σύγκριση με 3.956 το δεύτερο τρίμηνο του 2024).

Η αύξηση στα πωλητήρια έγγραφα προήλθε τόσο από τους εγχώριους όσο και από τους ξένους αγοραστές. Συγκεκριμένα, κατά το υπό εξέταση τρίμηνο, σημειώθηκε ετήσια αύξηση 15,1% στον αριθμό ακινήτων που πωλήθηκαν σε εγχώριους αγοραστές (2.875 σε σύγκριση με 2.498 το δεύτερο τρίμηνο του 2024), ενώ ο αριθμός ακινήτων που πωλήθηκαν σε ξένους αγοραστές αυξήθηκε κατά 17,8% σε ετήσια βάση (1.717 σε σύγκριση με 1.458 το δεύτερο τρίμηνο του 2024).

Όσον αφορά τον αριθμό πωλητηρίων εγγράφων ανά επαρχία, οι περισσότερες συναλλαγές εντοπίζονται στη Λεμεσό (1.430) και ακολουθεί η Λευκωσία (1.078), η Λάρνακα (1.038) και η Πάφος (824), με την Αμμόχωστο (222) να καταγράφει τον χαμηλότερο αριθμό συναλλαγών.

Όσον αφορά το ποσοστό εγχώριων αγοραστών, στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου είναι άνω του 50%, ενώ στην Πάφο οι αγοραστές είναι κυρίως ξένοι (60%).

Σύμφωνα με τις τελευταίες Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές της ΚΤΚ, ο όγκος του νέου δανεισμού κατέγραψε σημαντική αύξηση 22,2% σε ετήσια βάση (€353,5 εκ. το δεύτερο τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με €289,3 εκ. το δεύτερο τρίμηνο του 2024).

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες στατιστικές, το επιτόκιο στεγαστικών δανείων μειώθηκε στο 3,85% κατά μέσο όρο το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με 4,58% το δεύτερο τρίμηνο του 2024, στηρίζοντας, εν μέρει, τόσο τις εξελίξεις από την πλευρά της ζήτησης όσο και τη σταδιακή αύξηση της προσφοράς για οικιστικά ακίνητα.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, αυτό επιβεβαιώνεται και από την Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων της ΚΤΚ Ιουλίου 2025, σύμφωνα με την οποία το ενδιαφέρον για λήψη δανείου αυξήθηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025, ενώ τα κριτήρια χρηματοδότησης παρέμειναν στα ίδια αυστηρά επίπεδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Όσον αφορά την προσφορά κατοικιών, σύμφωνα με τα διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, τα οποία επικαλείται η ΚΤΚ, ο αριθμός των οικιστικών μονάδων για τις οποίες εγκρίθηκε άδεια οικοδομής, και ο οποίος αποτελεί πρόδρομη ένδειξη της κατασκευαστικής δραστηριότητας, κατέγραψε ετήσια αύξηση 12,1% την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2025 (από 3.854 μονάδες την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2024 σε 4.321 μονάδες την αντίστοιχη περίοδο του 2025).

Ως εκ τούτου, αναμένεται να υπάρξει σταδιακή αύξηση στην προσφορά οικιστικών μονάδων στο μεσοπρόθεσμο μέλλον. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις Έρευνες Οικονομικής Συγκυρίας (ΕΟΣ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιουνίου 2025), ο δείκτης διασποράς για την κατασκευαστική δραστηριότητα κατά τους προηγούμενους τρεις μήνες συνέχισε να βρίσκεται σε θετικό επίπεδο για έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (4%). Αυτό συμβαδίζει, όπως αναφέρεται, με την προαναφερθείσα σταδιακή αύξηση της προσφοράς.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, ο δείκτης τιμών κατασκευαστικών υλικών της Στατιστικής Υπηρεσίας κατέγραψε οριακή ετήσια αύξηση 1,4% το δεύτερο τρίμηνο του 2025, παραμένοντας σε ιστορικά ψηλά επίπεδα τα τελευταία έτη εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων και των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Ο δείκτης προσδοκιών της ΕΟΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ιουνίου 2025) για τις τιμές ακινήτων τους επόμενους τρεις μήνες συνεχίζει να καταδεικνύει την τάση επιβράδυνσης στις τιμές κατοικιών, αφού βρίσκεται σε χαμηλότερο επίπεδο κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 (22,2) σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό (62,8). Αυτό, σύμφωνα με την ΚΤΚ, υποδηλώνει ότι μικρότερο ποσοστό συμμετεχόντων αναμένουν αυξήσεις στις τιμές ακινήτων στην Κύπρο τους επόμενους τρεις μήνες.



