Με επιτόκιο 1,50% για 6 μήνες, οι καταθέσεις σου δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκες

Ολοκλήρωσε με σιγουριά το δικό σου παζλ αποταμίευσης με το νέο επιτόκιο της Ancoria Bank για Λογαριασμούς Προθεσμιακής Κατάθεσης καθορισμένης διάρκειας 6 μηνών.

Συγκεκριμένα, για νέους Λογαριασμούς Προθεσμιακών Καταθέσεων ιδιωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με ελάχιστο ποσό κατάθεσης τα €500, καθώς και ανανεώσεις κατά τη λήξη τους, προσφέρεται επιτόκιο με ετήσια απόδοση 1,50% για καθορισμένη διάρκεια 6 μηνών.

Στρατηγικός στόχος της Ancoria Bank παραμένει η προσήλωση στην εξυπηρέτηση προσφέροντας σύγχρονες λύσεις στους πελάτες της. Τα συγκεκριμένα προϊόντα είναι διαθέσιμα στα Τραπεζικά Κέντρα της τράπεζας, ενώ οι ιδιώτες πελάτες μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα μέσω του mobile/web banking, myAncoria, πλήρως ψηφιακά.

Περισσότερες πληροφορίες για Λογαριασμούς Προθεσμιακών Καταθέσεων, όρους και προϋποθέσεις στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://www.ancoriabank.com/el/personal-banking/fixed-term-deposit-accounts/

--

Η Ancoria Bank είναι μια κυπριακή τράπεζα που προσφέρει μια γκάμα τραπεζικών υπηρεσιών για ιδιώτες και επιχειρήσεις, είτε ψηφιακά μέσα από το myAncoria είτε σε ένα από τα Τραπεζικά της Κέντρα σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα. Με αφοσίωση στην αξιοπιστία και την εξυπηρέτηση των πελατών, η Ancoria Bank προσφέρει σύγχρονες τραπεζικές λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.