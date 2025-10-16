Η ERB ASFALISTIKI, η μεγαλύτερη Ασφαλιστική Εταιρεία Γενικού Κλάδου στην Κύπρο και μέλος του Ομίλου EUROBANK, του μεγαλύτερου τραπεζοασφαλιστικού Ομίλου του τόπου, σε συνεργασία με την Αστυνομία Κύπρου Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου, για 26η συνεχόμενη χρονιά συνδιοργανώνουν την Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, από τις 13 μέχρι τις 19 Οκτωβρίου 2025. Η Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας, είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών που γίνονται όλο το χρόνο για την προώθηση της κουλτούρας οδικής ασφάλειας στο ευρύ κοινό.

Στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη, που διεξήχθη στις 13 Οκτωβρίου 2025 στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, χαιρετισμούς απηύθυναν ο έντιμος Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξης Βαφεάδης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Χαράλαμπος Αντωνίου, ο Αρχηγός Αστυνομίας, κ. Θεμιστός Αρναούτης, ο Διευθυντής Τροχαίας, κ. Χάρης Ευριπίδου, ο Πρώτος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου ERB CYPRUS INSURANCE HOLDINGS, κ. Τάκης Φειδία και ο Γενικός Διευθυντής της ERB ASFALISTIKI, κ. Ανδρέας Κ. Στυλιανού.

Όλοι οι ομιλητές ανέδειξαν τη σημασία της οδικής ασφάλειας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για υπευθυνότητα και προσοχή στο δρόμο, τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και σεβασμό προς όλους τους χρήστες του οδικού δικτύου.

Με οδηγό το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας « Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμμια!», η φετινή Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας περιλαμβάνει σειρά πρωτοβουλιών, στοχεύοντας στη μείωση τροχαίων συγκρούσεων και την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν δημιουργηθεί 3 3D βίντεο τα οποία προβάλουν σωστές πρακτικές οδικής ασφάλειας και τα οποία χρησιμοποιεί η Αστυνομία Κύπρου για τις εκπαιδευτικές της δραστηριότητες, αλλά και προβάλλονται στο ευρύ κοινό μέσα από ιστοσελίδες και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση ανοικτή για το κοινό στο Nicosia Mall, από τις 10:00πμ μέχρι τις 14:00μμ. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν από στελέχη της ERB ASFALISTIKI και της Αστυνομίας Κύπρου για θέματα Οδικής Ασφάλειας και να λάβουν συμβολικά δώρα. Στο χώρο, που θα παρουσιάζονται οχήματα που είχαν εμπλακεί σε τροχαίες συγκρούσεις, θα βρίσκονται μέλη από λέσχες μοτοσυκλέτας και ποδηλάτου, για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τον εξοπλισμό προστασίας και την ορθή χρήση του. Τα παιδιά θα μπορούν να παρακολουθήσουν ειδικό εκπαιδευτικό θεατρικό εργαστήρι που αφορά σωστές πρακτικές οδικής ασφάλειας, ενώ θα υπάρχει και ξυλοπόδαρος. Επίσης, θα γίνουν επιδείξεις με τη χρήση των γυαλιών προσομοίωσης μέθης, ουσιών και κόπωσης και χρήση εκπαιδευτικού χαλιού. Την εκδήλωση θα συνοδεύσει ζωντανή ραδιοφωνική κάλυψη.

Σε όλη τη διάρκεια της Εβδομάδας, θα γίνεται διανομή φωσφορούχων γιλέκων σε αυτοκινητόδρομους σε όλες τις επαρχίες, καθώς και προώθηση μηνυμάτων και συμβουλών για την οδική ασφάλεια, μέσα από ραδιοφωνικούς σταθμούς και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας τελεί υπό την Αιγίδα του Έντιμου Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Μάριου Χαρτσιώτη.