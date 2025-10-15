Μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί ενώνουν δυνάμεις στο Nicosia Kids Festival

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 6 το απόγευμα, η Πλατεία του Παλιού ΓΣΠ στη Λευκωσία μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη παιδική γιορτή, με ελεύθερη είσοδο για όλα τα παιδιά και τις οικογένειες!

Η Cyfield διοργανώνει το Nicosia Kids Festival «Μια Αγκαλιά για τα Παιδιά», προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε μια μέρα γεμάτη παιχνίδι, μουσική, χορό, παραμύθια και χαμόγελα.

Όλες οι δραστηριότητες του φεστιβάλ είναι δωρεάν για τα παιδιά και τις οικογένειες, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρικές παραστάσεις, δημιουργικά εργαστήρια, παιχνίδια, face painting, μασκότ και πολλές εκπλήξεις. Στο χώρο θα υπάρχουν γωνιές ξεκούρασης και street food ώστε όλη η οικογένεια να απολαύσει τη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Στο φεστιβάλ θα συμμετέχουν μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που στηρίζουν καθημερινά παιδιά και οικογένειες μέσα από πολύτιμες δράσεις και πρωτοβουλίες. Μέσα από τα περίπτερά τους θα παρουσιάσουν το έργο τους, θα μοιραστούν την αποστολή τους με τους επισκέπτες και θα διαθέσουν προϊόντα, τα έσοδα των οποίων θα ενισχύσουν τις προσπάθειές τους. Η παρουσία τους δίνει στο Nicosia Kids Festival έναν ξεχωριστό κοινωνικό χαρακτήρα, θυμίζοντας σε όλους μας τη σημασία της αλληλεγγύης και της προσφοράς.

Συμμετέχουν οι: Hope for Children, Sophia for Children, Ένα Όνειρο Μια Ευχή, Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου, Μικροί Ήρωες, Μικροί Εθελοντές, Φωνή, Αγκαλιά Ελπίδας, Ίδρυμα Ελπίδα, Φωλιά Αγάπης, ΣΠΑΒΟ, Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, Μοναδικά Χαμόγελα, Πυξίδα Αγάπης, Αγκαλιάζω με Αγάπη, Στεκόμαστε Μαζί.

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου πάμε όλοι στο Παλιό ΓΣΠ για να γιορτάσουμε, να παίξουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά!

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο