Εντοπίστηκε και αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στη γραμμή παραγωγής γάλακτος

Η εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης ενημερώνει υπεύθυνα το κοινό ότι μετά από ενδελεχείς ελέγχους σε όλα τα στάδια της παραγωγής και διανομής γάλακτος, εντοπίστηκε η αιτία του προβλήματος που οδήγησε σε διαφοροποίηση στη διάρκεια ζωής περιορισμένου αριθμού συσκευασιών φρέσκου γάλακτος και το ζήτημα έχει αποκατασταθεί.

Η εταιρεία κατανοεί πλήρως τις ανησυχίες των καταναλωτών και απολογείται ειλικρινά για την αναστάτωση που προκλήθηκε καθώς και για την καθυστέρηση που παρατηρήθηκε στην ενημέρωση του κοινού. Αυτό οφειλόταν στην πολυπλοκότητα της διερεύνησης του ζητήματος, καθώς όπως διαπιστώθηκε μετά από πολλαπλούς ελέγχους που διενήργησαν τα Τμήματα Ποιοτικού Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρείας σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του κράτους, το πρόβλημα οφειλόταν σε τεχνικής φύσεως αστάθεια μέρους του εξοπλισμού παστερίωσης, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί η διάρκεια ζωής του φρέσκου γάλακτος αριθμού συσκευασιών των δύο λίτρων.

Η Χαραλαμπίδης Κρίστης διαβεβαιώνει ότι η ασφάλεια των καταναλωτών δεν τέθηκε ποτέ σε κίνδυνο, καθώς η πρώτη ύλη των προϊόντων της ήταν απολύτως ασφαλής και δεν εντοπίστηκαν μικροβιολογικοί ή άλλοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία. Επισημαίνει, παράλληλα, ότι έχουν ενισχυθεί περαιτέρω οι διαδικασίες ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό.

Με σεβασμό προς την εμπιστοσύνη του κοινού και την πολυετή της πορεία, η εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στην παροχή προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Επιπρόσθετα αναφέρει ότι είναι στη διάθεση του κοινού για την αντικατάσταση οποιουδήποτε προϊόντος ενδέχεται να έχει επηρεαστεί, διασφαλίζοντας ότι κάθε καταναλωτής θα απολαμβάνει πάντα φρέσκο γάλα υψηλής ποιότητας στο τραπέζι του.

Χαραλαμπίδης Κρίστης