Η Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης (ΕΕΒΦΑ, www.eevfa.gr) διοργανώνει το 13ο Διεθνές Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης για πρώτη φορά στην Κύπρο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο έχει αναλάβει και τη φιλοξενία της εκδήλωσης στις εγκαταστάσεις του από 17 έως 19 Οκτωβρίου 2025.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του εξοχότατου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, του Υπουργείου Υγείας και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Επίσης το συνέδριο υποστηρίζεται από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, το Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου, και το Exercise is Medicine Cyprus.

Το Συνέδριο περιλαμβάνει κεντρικές ομιλίες και στρογγυλές τράπεζες από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού, συνεδρίες με προφορικές ανακοινώσεις, καθώς και φροντιστήρια με πρακτική εξάσκηση, στα οποία θα παρουσιαστούν τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα στο πεδίο της Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης. Κεντρικός ομιλητής είναι ο Καθηγητής Εργοφυσιολογίας Truls Raastad, από το Norwegian School of Sports Sciences.

Το συνέδριο περιλαμβάνει και τις ακόλουθες Στρογγυλές Τράπεζες και συνεδρίες ειδικού ενδιαφέροντος:

· «Άσκηση και Υγεία- Συνταγογράφηση άσκησης σε άτομα με χρόνια μη-μεταδιδόμενα νοσήματα», σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και το «Exercise is Medicine, Cyprus».

· «Αθλητική διατροφή, απόδοση και υγεία», σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου.

· «Επίκαιρα θέματα και χρήση νέων τεχνολογιών στην άσκηση και την σωματική ευεξία», σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Πτυχιούχων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού-ΠΑΣΥΠΕΦΑΑ.

· «Προπονητικό φορτίο, κίνδυνος τραυματισμού και στρατηγικές αποκατάστασης σε ποδοσφαιριστές»

· Δύο συνεδρίες σύντομων ομιλιών «Rapid Fire» με επιστήμονες από την Ελλάδα και την Κύπρο