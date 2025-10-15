Μια νέα σειρά διαδραστικών παρουσιάσεων αφιερωμένη στην ενδυνάμωση και την ανάδειξη των γυναικών που ηγούνται, καινοτομούν και εμπνέουν. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ηγεσίας, μέσα από αυθεντικές ιστορίες, εμπειρίες και συζητήσεις που ενθαρρύνουν τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.

Η σειρά ανοίγει με μια δυναμική αφήγηση για το πώς η ανθεκτικότητα, η αυτογνωσία και η αυθεντικότητα μπορούν να μετατρέψουν τα εμπόδια σε ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Στην ομιλία της "Η γυάλινη οροφή, το σφυρί και η σκούπα," η Κλειώ Παπαδοπούλου μοιράζεται την προσωπική της πορεία υπέρβασης προσωπικών και επαγγελματικών εμποδίων. Ανατρέχοντας στις εμπειρίες της από τις παιδικές εξετάσεις πιάνου μέχρι να γίνει η πρώτη γυναίκα εταίρος στην PwC Κύπρου, η Κλειώ μιλά για τη μεταφορική γυάλινη οροφή που πολλοί αντιμετωπίζουν λόγω κοινωνικών προκαταλήψεων και προσωπικών φόβων. Ως ηγέτης που πλοηγήθηκε σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον, υποστηρίζει την αποδοχή των μοναδικών δυνατοτήτων και της αυθεντικότητας του καθενός, αντί της συμμόρφωσης με τις υπάρχουσες νόρμες. Η Κλειώ τονίζει τη σημασία της ατομικής πρωτοβουλίας, ενθαρρύνοντας τις γυναίκες να γίνουν υποστηρίκτριες της αλλαγής στις καριέρες και τις προσωπικές τους ζωές. Μέσα από ανέκδοτα για το χορό, το γάμο και την καθοδήγηση, αναδεικνύει τη δύναμη της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας στην προσωπική ανάπτυξη. Το μήνυμα της Κλειούς είναι ένα μήνυμα ανθεκτικότητας και αισιοδοξίας, ενθαρρύνοντας το κοινό της να κοιτάξει πέρα από τα εμπόδια και να αναζητήσει την πληρότητα μέσω αυθεντικότητας και ενασχόλησης.