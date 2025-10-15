Παρασκευή ο Ζωντανός Διαγωνισμός επί τόπου στο συγκρότημα Regal Gardens, Τερσεφάνου.

Συνεχίζεται με ενθουσιασμό η μεγάλη προσέλευση του κοινού από τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στο Open Day, που πραγματοποιείται στο συγκρότημα Regal Gardens 1&2 στην Τερσεφάνου. Το Open Day event δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να επισκεφθεί από κοντά τα 37 ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα του συγκροτήματος, με τιμές που ξεκινούν από μόλις €70.000. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί τα δύο πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα και να αποκτήσει μια ρεαλιστική εικόνα της διαβίωσης σε ένα άνετο περιβάλλον.

Καθημερινά οι πόρτες του συγκροτήματος θα είναι ανοιχτές για το κοινό από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα και την Παρασκευή έως η ώρα 1 το μεσημέρι, προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους τον απαραίτητο χρόνο για να αξιολογήσουν τις επιλογές τους και να εντοπίσουν το διαμέρισμα που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους.

Το event θα αρχίσει την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι το οποίο θα πραγματοποιηθεί Ζωντανή διαδικασία πλειστηριασμού. Καθ’ όλη τη διάρκεια του event, στον χώρο θα λειτουργεί bar με ποτά και αναψυκτικά, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ευχάριστη εμπειρία σε ένα φιλόξενο περιβάλλον, που ενισχύει την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης και ενθαρρύνει την κοινωνική αλληλεπίδραση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Live Bidding, κάθε συμμετέχων θα μπορεί να υποβάλει προσφορές υψηλότερες από την επιφυλασσόμενη τιμή, με στόχο την απόκτηση του ακινήτου που τον ενδιαφέρει. Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταβάλουν προκαταβολή ύψους €5.000 με τραπεζική επιταγή, ενώ επιτυχών αγοραστής θα είναι ο ενδιαφερόμενος με την υψηλότερη προσφορά.

Το συγκρότημα Regal Gardens, κατασκευασμένο το 2010, ξεχωρίζει για την υψηλή ποιότητα κατασκευής, τους συντηρημένους κοινόχρηστους χώρους, τον καταπράσινο κήπο και την πισίνα. Η τοποθεσία του θεωρείται ιδιαίτερα προνομιακή, καθώς βρίσκεται μόλις 15 λεπτά από τον Διεθνή Αερολιμένα Λάρνακας και σε κοντινή απόσταση από δημοφιλείς παραλίες της περιοχής.

Η έμπειρη ομάδα της Altamira Real Estate βρίσκεται στον χώρο καθ’ όλη τη διάρκεια του Open Day, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και καθοδήγηση στους επισκέπτες. Παράλληλα, αναλυτικά στοιχεία για τα διαμερίσματα, όπως τιμές, κάτοψη, εμβαδόν και άλλα χαρακτηριστικά, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο Open Day και το live bidding μέσω της ιστοσελίδας της Altamira Real Estate, ενώ μπορούν να δουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για το κάθε ακίνητο ξεχωριστά (τιμή, κάτοψη, εμβαδόν, κ.α