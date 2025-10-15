Το Foody γιορτάζει φέτος 10 χρόνια παρουσίας στην Κύπρο, σηματοδοτώντας μια δεκαετία συνεχούς ανάπτυξης, καινοτομίας και καθοριστικής συμβολής στη διαμόρφωση της αγοράς του delivery στην Κύπρο.

Η πορεία του Foody ξεκίνησε το 2015 με στόχο να προσφέρει μια πιο εύκολη και απολαυστική εμπειρία παραγγελίας φαγητού. Δέκα χρόνια μετά, η πλατφόρμα έχει εξελιχθεί σε βασικό καθημερινό εργαλείο για χιλιάδες Κύπριους, αλλά και σε πολύτιμο συνεργάτη για πάνω από 3.500 επιχειρήσεις.

Το Foody έχει πλέον γράψει τη δική του ιστορία στην καθημερινότητα της Κύπρου.

Μέσα από τα χρόνια, έχει ενώσει πάνω από 3.500 εστιατόρια, καταστήματα και brands σε όλο το νησί, δημιουργώντας ένα μοναδικό οικοσύστημα γεύσεων, επιλογών και εμπειριών.

Έχει παραδώσει εκατομμύρια παραγγελίες, αλλάζοντας τον τρόπο που οι Κύπριοι παραγγέλνουν φαγητό, ψώνια και πολλά περισσότερα — γρήγορα, εύκολα και απλά με το πάτημα ενός κουμπιού.

Παράλληλα, στήριξε χιλιάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ανοίγοντάς τους νέους δρόμους ανάπτυξης, προβολής και επαφής με το κοινό τους.

Και φυσικά, συνεχίζει να εξελίσσει την εμπειρία του χρήστη, επενδύοντας σε καινοτόμες υπηρεσίες όπως το Foody Pro, το Quick Commerce (με φρουταρίες, κρεοπωλεία, pet shops και supermarkets).

Γιατί το Foody δεν είναι απλώς μια πλατφόρμα delivery. Είναι κομμάτι της καθημερινότητας για κάθε Κύπριο. Ήταν και είναι δίπλα του σε κάθε στιγμή - όπως και κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εξυπηρετώντας βασικές ανάγκες και προσφέροντας μια αίσθηση κανονικότητας μέσα στην αβεβαιότητα εκείνης της δύσκολης εποχής.

Το επετειακό μήνυμα, “10 Years Delivering Cyprus”, γιορτάζει ακριβώς αυτή τη διαδρομή — από την πρώτη παραγγελία μέχρι σήμερα.

Δέκα χρόνια γεμάτα στιγμές που η ανάγκη έγινε συνήθεια, και το Foody ήταν πάντα εκεί — σαν μια μικρή ανάσα μέσα στην έντονη καθημερινότητα, ένα στήριγμα στις δύσκολες μέρες. Για αυτό και παραμένει η εύκολη επιλογή που κάνει τη ζωή λίγο πιο απλή.

Το Foody συνεχίζει να εξελίσσεται, με στόχο να προσφέρει μια ακόμη πιο έξυπνη, ανθρώπινη και ουσιαστική εμπειρία delivery. Παραμένει αφοσιωμένο στην καινοτομία, στη στήριξη της τοπικής αγοράς και στην καθημερινή βελτίωση της ζωής των χρηστών του.

Δες τη νέα καμπάνια του Foody “10 Years Delivering Cyprus” εδώ:

Σχετικά με το Foody:

Τo Foody δημιουργήθηκε το 2015, ως η πρώτη εταιρεία online delivery στην Κύπρο, αλλάζοντας τον τρόπο παράδοσης τροφίμων στη χώρα. Σήμερα συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρείες στην κυπριακή αγορά, στηρίζοντας την ανάπτυξή της στην τεχνολογία και την καινοτομία. Συνεργάζεται με περισσότερα από 3.500 καταστήματα σε όλη την Κύπρο.

Μέσω υπηρεσιών όπως το μηνιαίο πρόγραμμα συνδρομής «FoodyPro», το πρόγραμμα επιβράβευσης «Rubies», την υπηρεσία γρήγορου delivery για είδη υπεραγοράς «Alphamega Express» καλύπτει με έξυπνους και ωφέλιμους τρόπους τις ανάγκες των καταναλωτών σε όλη την Κύπρο και φέρνει ακόμη πιο κοντά στους χρήστες της την εμπειρία μιας πιο εύκολης και οικονομικής καθημερινότητας.

