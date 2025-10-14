Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 1η Συνάντηση Γνωριμίας των εθελοντών του Always Ioanna Skordi Foundation, την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025, στο Κτήμα Κουσιουμή, σε μια ζεστή και γεμάτη συγκίνηση ατμόσφαιρα που ανάδειξε τη θετική ενέργεια καθώς και το πνεύμα συνεργασίας και προσφοράς, που χαρακτηρίζει το Ίδρυμα. To Always Ioanna Skordi Foundation είναι ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα για παιδιά και εφήβους με νεφροπάθειες, καρκίνο και άλλες σπάνιες γονιδιακές παθήσεις.

Η εκδήλωση είχε ως στόχο να φέρει κοντά τους εθελοντές, έτσι ώστε να γνωριστούν μεταξύ τους και να ενημερωθούν για το όραμα, τους σκοπούς και τις δράσεις του Ιδρύματος. Παιδιά της Αγγλικής σχολής ξεκίνησαν και διάνθισαν την εκδήλωση με τη μουσική τους.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες, συναισθήματα, εμπειρίες και προτάσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής προσφοράς, στο πλαίσιο της αποστολής του Ιδρύματος όπως αυτή ορίζεται από το όραμά του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Μιχάλης Σκορδής, πρόεδρος του Ιδρύματος, καλωσόρισε τους εθελοντές και φίλους του Ιδρύματος και εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη για την παρουσία και τη στήριξή τους. «Σήμερα, σας καλούμε να περπατήσουμε μαζί αυτό το ταξίδι, με πίστη, με αφοσίωση, με έγνοια για τα παιδιά όλου του κόσμου, ιδιαίτερα τα πάσχοντα παιδιά. Τα παιδιά μας αξίζουν το καλύτερο» ανάφερε ο κ. Σκορδής.

Στη συνέχεια ο ταμίας του Ιδρύματος, κ.Αντώνης Βασιλείου, παρουσίασε τον οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος, ζητώντας από τον κόσμο να μεταδώσει το μήνυμα ότι το Ίδρυμα βρίσκεται κοντά στα παιδιά και εφήβους, με νεφροπάθειες, με καρκίνο ή άλλες σπάνιες γονιδιακές παθήσεις και στις οικογένειες τους, είτε για οικονομική, ψυχολογική και ηθική στήριξη.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, η οποία συγκινημένη μίλησε και για το σύμβολο του απείρου στο logo του Ιδρύματος , ένα σύμβολο αιώνιας αγάπης και αστείρευτης δύναμης της ανθρώπινης ψυχής. Μιας δύναμης που πηγάζει από την ίδια την Ιωάννα Σκορδή, εις μνήμη της οποίας δημιουργήθηκε το Ίδρυμα. Μίλησε ακόμη για τη αποστολή του Ιδρύματος όπως αυτή διαγράφεται από τη συνθηματική φράση, σλόγκαν : Στο χαμόγελό της …άλλα χαμόγελα.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με θετική διάθεση, ανταλλαγή ιδεών και ανανέωση της κοινής δέσμευσης για ενεργή συμμετοχή στις μελλοντικές δράσεις.

Περισσότερα για το Ίδρυμα Αlways Ioanna Skordi Foundation στο: https://alwaysioanna.com.cy/