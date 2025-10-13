Tο Andrey & Julia Dashin’s Foundation, συνεχίζοντας την προσπάθεια του υπέρ της ισότητας, της συμπερίληψης και της συμμετοχής, ήταν περήφανος Χρυσός Χορηγός στο 4ο Access for All Festival.

Η φετινή εκδήλωση περιελάβανε ένα δυναμικό πρόγραμμα παρουσιάσεων, εργαστηρίων, παιχνιδιών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, φέρνοντας κοντά άτομα με αναπηρίες, τις οικογένειές τους, οργανισμούς, φορείς χάραξης πολιτικής και άτομα από την ευρύτερη κοινότητα.

Στο πλαίσιο της χορηγίας του, το Ίδρυμα στήριξε επίσης την κορυφαία στιγμή του φεστιβάλ, τον διαγωνισμό ζευγαριών “Blind Run”, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Οι νικητές έλαβαν δωροεπιταγές, τις οποίες παρέδωσε προσωπικά ο Andrey Dashin κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των βραβείων, ως χορηγία από το Ίδρυμα.

Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης, ο Andrey Dashin, ιδρυτής του Andrey & Julia Dashin’s Foundation, κατά την ομιλία του τόνισε τη σημασία της συμπερίληψης ως κινητήρια δύναμη για πρόοδο: «Το φεστιβάλ αυτό, ενσαρκώνει τις αξίες της συμπερίληψης, της ισότητας και του σεβασμού για όλα τα μέλη της κοινότητάς μας. Στο Andrey & Julia Dashin’s Foundation, πιστεύουμε ότι η φιλανθρωπία πρέπει να κτίζει γέφυρες, να ανοίγει πόρτες και μέσα από αυτή να δημιουργείται μια πιο δίκαιη και φιλεύσπλαχνη κοινωνία. Αυτό το φεστιβάλ μας υπενθυμίζει ότι, μαζί, μπορούμε να εμπνεύσουμε την αλλαγή η οποία θα μπορεί να επεκταθεί πολύ πιο πέρα».

Το Access for All Festival έχει καθιερωθεί ως μια από τις κορυφαίες εκδηλώσεις της Κύπρου που προωθούν τις ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρίες. Λειτουργεί ως πλατφόρμα εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και διαλόγου, αμφισβητεί τα στερεότυπα, ενθαρρύνει τη συνεργασία και στηρίζει τη συστημική αλλαγή στην κοινωνία.

Φέτος, το φεστιβάλ συγκέντρωσε 30 οργανισμούς και 70 επαγγελματίες που εργάζονται με άτομα με αναπηρίες, καθώς και περισσότερα από 200 άτομα με αναπηρίες και πάνω από 1.500 επισκέπτες. Πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 20 διαφορετικά εργαστήρια, δράσεις και παραστάσεις. Το φεστιβάλ ήταν μια ακόμη απόδειξη ότι μια ενωμένη κοινωνία, μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για όλους.

Σημαντικό γεγονός του φεστιβάλ ήταν και η συμμετοχή μαθητών από την ειδική μονάδα του Λανιτείου Λυκείου στη Λεμεσό, οι οποίοι πήραν μέρος στο εργαστήριο «Μικρός Οδυσσέας». Καθ' όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας, σχεδίασαν περισσότερες από 60 ευφάνταστες μπαντάνες, εμπνευσμένες από ιστορίες πειρατών, παραμυθιών, πλανητών και ηρώων. Το δημιουργικό αυτό εργαστήριο γεμάτο από χαρά και ευχάριστη ατμόσφαιρα, χάρισε αξέχαστες εμπειρίες τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στο κοινό.

Από την ίδρυσή του, το Andrey & Julia Dashin’s Foundation βρίσκεται στο πλευρό πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν τις κοινότητες και δημιουργούν έναν ουσιαστικό αντίκτυπο. Η χορηγία του Access for All ευθυγραμμίζεται με την αποστολή του Ιδρύματος για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, την υποστήριξη της εκπαίδευσης και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών για όλους στην Κύπρο.

Το Ίδρυμα ευχαριστεί θερμά τους διοργανωτές, , RESET, Center for Social Innovation, Cyprus 3X3 Basketball Tournaments, τους εθελοντές και τους συνεργάτες για την επιτυχία της φετινής διοργάνωσης και προσβλέπει στη συνέχιση στήριξης των πρωτοβουλιών που ενισχύουν τις αξίες της κοινότητας και προωθούν τη θετική αλλαγή.