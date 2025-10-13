Η αγάπη για τη μαγειρική και οι γευστικές δημιουργίες επιστρέφουν στη METRO!

Την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου, η Υπεραγορά METRO στην Αγλαντζιά μεταμορφώνεται σε έναν ζωντανό χώρο μαγειρικής, φιλοξενώντας ένα μοναδικό Live Cooking Event με τον σεφ Θεόδωρο Ελευθερίου.

Ο ταλαντούχος σεφ θα παρουσιάσει εύκολες, γρήγορες και υγιεινές συνταγές, για το ιδανικό lunch box για όλη την οικογένεια.

Η κινητή κουζίνα των Υπεραγορών METRO θα βρίσκεται στον χώρο, προσκαλώντας τους επισκέπτες να ζήσουν μια δια δραστική εμπειρία μαγειρικής: να δοκιμάσουν επιτόπου τις συνταγές, να πάρουν έμπνευση και να συνομιλήσουν με τον σεφ, ανταλλάσσοντας ιδέες, γεύσεις και μικρά μυστικά της κουζίνας.

Το event της Αγλαντζιάς αποτελεί το πέμπτο μιας επιτυχημένης σειράς δράσεων που πραγματοποιούν οι Υπεραγορές METRO, με στόχο να φέρουν το κοινό πιο κοντά στην κουλτούρα της μαγειρικής και της καλής διατροφής.

Οι δράσεις αυτές είναι μέρος της ευρύτερης φιλοσοφίας της METRO για:

την προώθηση της ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής,

την ενίσχυση της εμπειρίας των πελατών,

και τη στήριξη τοπικών επαγγελματιών και παραγωγών που μοιράζονται το ίδιο πάθος για ποιοτικό φαγητό.

Μείνετε συντονισμένοι για τις επόμενες γευστικές εμπειρίες που ετοιμάζουμε στις Υπεραγορές METRO — γιατί η μαγειρική είναι ακόμη πιο απολαυστική… όταν τη μοιραζόμαστε!