Η Eurobank πλατινένιος χορηγός στο διεθνές συνέδριο Maritime Cyprus 2025

Περισσότεροι από 1.000 σύνεδροι συμμετείχαν στο διεθνές συνέδριο Maritime Cyprus 2025, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Οκτωβρίου στη Λεμεσό, με κεντρικό θέμα «Ναυτιλία σε Δράση: Ατζέντα για την Αλλαγή».

Η φετινή διοργάνωση, που στηρίχθηκε από την Eurobank ως πλατινένιο χορηγό, προσέφερε ένα σημαντικό βήμα διαλόγου για τις προκλήσεις, τα ρίσκα και τις ευκαιρίες που διαμορφώνουν τη νέα εποχή της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Το συνέδριο, θεσμός από το 1989, ανέδειξε για ακόμη μία χρονιά τον ρόλο της Κύπρου ως διεθνούς ναυτιλιακού, ενεργειακού και επενδυτικού κέντρου, φιλοξενώντας υψηλόβαθμα στελέχη, αξιωματούχους και ηγέτες του παγκόσμιου ναυτιλιακού τομέα.

Διοργανωτές ήταν το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο και η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών.

Με τη συμμετοχή κορυφαίων ομιλητών, οι εργασίες επικεντρώθηκαν στις εξελίξεις των διεθνών αγορών, την πράσινη μετάβαση, την τεχνολογική καινοτομία και τις νέες μορφές χρηματοδότησης που θα διαμορφώσουν το μέλλον του ναυτιλιακού οικοσυστήματος.

Η Eurobank, για ακόμη μία χρονιά, επιβεβαίωσε έμπρακτα τη δέσμευσή της στη στήριξη του ναυτιλιακού τομέα, αναγνωρίζοντας τον στρατηγικό ρόλο της ναυτιλίας για την κυπριακή οικονομία και την ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, η κα Χριστίνα Μαργέλου, Γενική Διευθύντρια και Επικεφαλής της Μονάδας Ναυτιλιακών Χρηματοδοτήσεων της Eurobank (Ελλάδα), συμμετείχε σε σχετικό πάνελ συζήτησης, εκπροσωπώντας την Τράπεζα και συμβάλλοντας στον διάλογο για τις προοπτικές του κλάδου.

Δήλωση κ. Στέφανου Κασσιανίδη, Ανώτερου Γενικού Διευθυντή Eurobank

«Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμικούς και εξωστρεφείς πυλώνες της κυπριακής οικονομίας, συνεισφέροντας σταθερά περίπου το 7% του ΑΕΠ της χώρας. Το κυπριακό νηολόγιο συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα παγκοσμίως, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία και το εκτόπισμα της Κύπρου στον διεθνή ναυτιλιακό χάρτη.

Με την ολοκλήρωση της νομικής συγχώνευσης, της Eurobank Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας, η Eurobank διαθέτει αυξημένα κεφάλαια, σημαντική πλεονάζουσα ρευστότητα, και ακόμη μεγαλύτερη ικανότητα να υποστηρίζει τη ναυτιλιακή επιχειρηματικότητα σε μια ιδιαίτερα απαιτητική εποχή, εν μέσω διεθνών αναταραχών.

Ως μέλος του Ομίλου Eurobank, αξιοποιούμε την ισχυρή διεθνή εμπειρία του Ομίλου στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση και παρέχουμε εξειδικευμένες, προσαρμοσμένες λύσεις χρηματοδότησης και τραπεζικών υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας.

Η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή: να στηρίζουμε ενεργά κάθε προσπάθεια που ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως διεθνούς ναυτιλιακού κέντρου και να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου και ανταγωνιστικού ναυτιλιακού τομέα, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο».