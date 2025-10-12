Η La Vache Qui Rit σε συνεργασία με την BrandConnect ετοιμάζονται να υποδεχθούν για 5η συνεχόμενη χρονιά το πιο χαρούμενο και διασκεδαστικό φεστιβάλ της χρονιάς! Το φιλανθρωπικό παιδικό φεστιβάλ "HappyLand" θα λάβει χώρα στις 18 και 19 Οκτωβρίου, από τις 10:00 – 19:00, στο Πάρκο Ακροπόλεως. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα «Μικροί ‘Ήρωες», συνδράμοντας έτσι, στο τόσο σημαντικό έργο τους.

Το Φεστιβάλ "Happy Land" είναι μια μοναδική ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να διασκεδάσουν και να συμβάλουν σε έναν φιλανθρωπικό σκοπό. Η εκδήλωση περιλαμβάνει πλήθος δραστηριοτήτων για παιδιά, όπως διαδραστικά παιχνίδια, δημιουργικά εργαστήρια, φουσκωτά, face paintings καθώς επίσης και πολλές εκπλήξεις που θα γεμίσουν τις καρδιές όλων με χαρά και χαμόγελα.

Στο Φεστιβάλ θα λειτουργήσουν επίσης χώροι φαγητού, ποτού, καφέ και γλυκού.

Σας περιμένουμε όλους, μικρούς και μεγάλους, στο Φιλανθρωπικό Παιδικό Φεστιβάλ " HappyLand "! Ελάτε να περάσουμε δύο ημέρες γεμάτες χαράς, δημιουργίας, εκπλήξεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.

Ας κάνουμε όλοι μαζί τον κόσμο λίγο καλύτερο, μέσα από το παιχνίδι και την προσφορά! Είσοδος Ελεύθερη.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ: https://www.facebook.com/KidsFestCyprus/