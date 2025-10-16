Η έμπρακτη προσφορά της Coca-Cola στην Κύπρο για την προστασία των υδατικών πόρων

Η «Αποστολή Νερό» της Coca-Cola στην Κύπρο

Η Coca-Cola στην Κύπρο διαχειρίζεται υπεύθυνα τους φυσικούς πόρους και τις πρώτες ύλες. Το βασικότερο συστατικό για τα προϊόντα της εταιρείας είναι το νερό, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παραγωγικής της διαδικασίας, και χρησιμοποιείται τόσο για την παραγωγή των προϊόντων της όσο και για τον καθαρισμό και την απολύμανση των μηχανημάτων.

Με συνεχείς δράσεις από το 2013, όταν ξεκίνησε το Κοινωνικό Πρόγραμμα «Αποστολή Νερό», η Coca-Cola στην Κύπρο προωθεί την αποτελεσματικότερη διαχείριση του νερού, μέσα από την υιοθέτηση εναλλακτικών πηγών νερού, ενώ την ίδια ώρα ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη, και ειδικά τη νέα γενιά, για την υπεύθυνη διαχείριση του νερού συνεργαζόμενη με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Το νερό δεν είναι δεδομένο

Το νερό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, ως μία από τις χώρες με τους πιο περιορισμένους φυσικούς υδατικούς πόρους στην Ευρώπη. Η πρόκληση της λειψυδρίας δεν είναι ποτέ μακριά μας, ενώ η κλιματική αλλαγή που ήδη βιώνουμε την καθιστά όλο και πιο έντονη. Η ευθύνη του καθενός μας, σε επίπεδο ατόμων αλλά και οργανισμών και επιχειρήσεων, για την ορθή χρήση και διαχείριση του νερού είναι απαραίτητη.

Δράσεις ουσίας

Η Coca-Cola στην Κύπρο υλοποίησε ξεκινώντας το 2013 το πρόγραμμα “Zero Drop - Αποστολή Νερό”, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την εφαρμογή βιώσιμων λύσεων για τη διαχείριση του νερού. Σε συνεργασία με τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό Global Water Partnership – Mediterranean (GWP – Med) και με τη στήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola, “The Coca-Cola Foundation”, το πρόγραμμα υλοποίησε 21 τεχνικά έργα. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την εγκατάσταση και αποκατάσταση συστημάτων ανακύκλωσης γκρίζου νερού σε σχολεία και κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, την εγκατάσταση συστήματος φιλτραρίσματος, συλλογής και χρήσης βρόχινου νερού στην Πύλη Αμμοχώστου, σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας, καθώς και σύστημα για την επεξεργασία του γκρίζου νερού στο Μακάρειο Στάδιο.

Έξυπνες λύσεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον

Με το πιο πρόσφατο έργο, σε συνεργασία με τον Δήμο Αγλαντζιάς, εξοικονομήθηκε νερό για την άρδευση δημόσιων χώρων πρασίνου στον Δήμο Αγλαντζιάς, μέσω της επαναχρησιμοποίησης, αλλά και μέσω της εφαρμογής ‘έξυπνων’ τεχνολογιών, που αυξάνουν την αποδοτικότητα στη χρήση του νερού.

Κοινωνικός αντίκτυπος με αριθμούς

Το πρόγραμμα ωφελεί περισσότερους από 80.000 κατοίκους της Κύπρου ενώ παράλληλα, εκπαιδεύτηκαν 280 δάσκαλοι, 2.500 μαθητές και 30 τεχνικοί σε θέματα υπεύθυνης διαχείρισης νερού και τεχνολογιών εξοικονόμησης.

Διεθνής αναγνώριση

Η διεθνής αναγνώριση του προγράμματος είναι εξίσου σημαντική. Το πρόγραμμα «Zero-Drop - Αποστολή Νερό» διακρίθηκε ως η δεύτερη καλύτερη πρακτική παγκοσμίως στον διαγωνισμό World Water Showcase του Παγκόσμιου Φόρουμ για το Νερό, ενώ έχει τιμηθεί και στα Cyprus Responsible Business Awards. Οι δράσεις του αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μία χώρα όπως η Κύπρος, που πλήττεται ιδιαίτερα από την έλλειψη υδάτινων πόρων.