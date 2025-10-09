Η Ελληνική Εταιρεία Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης (ΕΕΒΦΑ) διοργανώνει το 13ο Διεθνές Συνέδριο Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης για πρώτη φορά στην Κύπρο σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στις εγκαταστάσεις του πανεπιστημίου από 17 έως 19 Οκτωβρίου 2025.

Το Συνέδριο περιλαμβάνει ομιλίες και στρογγυλές τράπεζες από διεθνώς αναγνωρισμένους επιστήμονες της Κύπρου, της Ελλάδας και του εξωτερικού, συνεδρίες με προφορικές ανακοινώσεις, καθώς και φροντιστήρια (workshops) με πρακτική εξάσκηση, στα οποία θα παρουσιαστούν τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα στα πεδία της Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης, Προπονητικών Εφαρμογών στον Αθλητισμό, Άσκησης και Υγείας, και Αθλητικής Διατροφής

Κεντρικός ομιλητής είναι ο Καθηγητής Εργοφυσιολογίας Dr. Truls Raastad, από το Norwegian School of Sports Sciences, με δύο διαλέξεις:

· Muscle memory – What is it and how can we use it for health and performance?

· Strength and power in team sports – Development during adolescence and implications for training in elite athletes

Εγγραφές στο σελίδα www.eevfa.gr ακολουθώντας τον σχετικό σύνδεσμο για το 13 Συνέδριο ΕΕΒΦΑ.