Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία έρχεται στην Κύπρο

Η Mastercard φέρνει για πρώτη φορά στην Κύπρο το «Around the table», τo γαστρονομικό event που έχει ήδη ξεχωρίσει στην Ελλάδα. Από τις 13 Οκτωβρίου έως τις 2 Νοεμβρίου, επιλεγμένα εστιατόρια δημιουργούν ειδικά menu των 25€, 45€ ή 60€/άτομο, αλλά και ανεκτίμητες εμπειρίες, με γνώμονα τα τοπικά υλικά, αποκλειστικά για κατόχους καρτών Mastercard.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να ανακαλύψει νέες γεύσεις μέσα από ανεκτίμητες γαστρονομικές εμπειρίες, ενώ παράλληλα προβάλλει τη γαστρονομική κουλτούρα του νησιού μέσα από αυθεντικές συνταγές. Οι συμμετέχοντες σεφ εμπνέονται από την κυπριακή γαστρονομική παράδοση και τη συνδυάζουν με σύγχρονες τεχνικές, δημιουργώντας εμπειρίες που ξεπερνούν ένα απλό γεύμα σε ένα εστιατόριο.

Μέσα από αυθεντικές συνταγές, επιλεγμένα κρασιά, δημιουργικά cocktails και συνεργασίες με ταλαντούχους σεφ, το «Around the table» αναδεικνύει τη σύγχρονη κυπριακή κουζίνα, προσφέροντας στο κοινό μια μοναδική ευκαιρία να γνωρίσει τη γαστρονομική κουλτούρα του νησιού. Οι κρατήσεις πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας aroundthetable.cy.

H Ματίνα Τζώρτζη, Head of Consumer Marketing & Communications της Mastercard για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που το ‘Around the table’ έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, μια πρωτοβουλία που έλειπε από την αγορά. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τα τοπικά εστιατόρια και να γιορτάσουμε την κυπριακή κουζίνα, προσφέροντας στους κατόχους Mastercard priceless εμπειρίες. Γιατί γύρω από το τραπέζι δεν μοιραζόμαστε μόνο φαγητό – μοιραζόμαστε στιγμές που μας ενώνουν και μένουν αξέχαστες».

Με την υπογραφή της Mastercard, την πρωτοβουλία «Around the table» ανέπτυξε και ενορχηστρώνει η Toposophy αναδεικνύοντας την κυπριακή γαστρονομική ταυτότητα και καλώντας μας να ανακαλύψουμε τα πιο viral πιάτα της πόλης.