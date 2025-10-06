Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 και ο Organisation for Positive Urbanism (OPU), παρουσιάζουν το πρώτο Bicycle Film Festival, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο του Παράλληλου Προγράμματος του Φεστιβάλ.

Το OPU είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα τη Λευκωσία, αποτελούμενο από μια ομάδα νέων που δραστηριοποιείται με στόχο να καταστήσει τη Λευκωσία πιο φιλική για πεζούς και ποδηλάτες. Επικεντρώνεται σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης για θέματα που αφορούν τον αστικό χώρο, οι οποίες περιλαμβάνουν τη διάδοση πληροφοριών, παρεμβάσεις τακτικού αστικού σχεδιασμού, εργαστήρια, καθώς και κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το Bicycle Film Festival διοργανώνεται εδώ και 25 χρόνια στη Νέα Υόρκη. Είναι ένα διεθνές φαινόμενο, που ξεκίνησε από τον Brendt Barbur στη Νέα Υόρκη, όταν κτυπήθηκε από λεωφορείο, την ώρα που οδηγούσε το ποδήλατό του. Το ατυχές συμβάν τον ενέπνευσε να δημιουργήσει αυτό τον διεθνή θεσμό που γιορτάζει το ποδήλατο μέσα από τον κινηματογράφο, τη μουσική και την τέχνη.

Σήμερα, το φεστιβάλ αποτελεί σημείο αναφοράς για την τέχνη και τον πολιτισμό που προάγει τη βιωσιμότητα, έχοντας ταξιδέψει σε περισσότερες από 100 πόλεις παγκοσμίως και προσελκύσει πάνω από 1 εκατομμύριο θεατές.

Τι περιλαμβάνει

Το Bicycle Film Festival φιλοδοξεί να εμπνεύσει ανθρώπους κάθε ηλικίας να δουν το ποδήλατο ως εργαλείο βιωσιμότητας, υγείας και ελευθερίας. Μέσα από ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα, ενώνει την τέχνη, την αφήγηση, τον πολιτισμό, αλλά και την ψυχική και σωματική υγεία, γύρω από τον κοινό παρονομαστή, το ποδήλατο.

Είναι ολοήμερο και περιλαμβάνει κινηματογραφικές προβολές μικρού μήκους, που θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, καθώς και διάφορες εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα στον Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας.

Οι κινηματογραφικές προβολές έχουν ως θεματική τη συμπερίληψη και την ισότητα, αγκαλιάζοντας τη διαφορετικότητα σε όλες τις μορφές της - ηλικία, φύλο, θρησκεία ή σεξουαλικό προσανατολισμό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1

11:30

Από μια «ημέρα μόνο για κορίτσια» σε ένα κλειστό πάρκο ποδηλάτου, μέχρι μια τολμηρή αναζήτηση γλυκών και μια βόλτα μέσα στα όνειρα των κόμικς, κάθε ιστορία δείχνει τι σημαίνει να προχωράς μπροστά με το ποδήλατο και στη ζωή. Καλύπτοντας χώρες από τον Καναδά μέχρι το Χονγκ Κονγκ και από την Εσθονία μέχρι τις ΗΠΑ, αυτή η παγκόσμια περιπέτεια θα εμπνεύσει σίγουρα τους νεαρούς θεατές με ιστορίες δύναμης, φαντασίας και ανθεκτικότητας.

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2

16:30

Μια συγκινητική και ποικιλόμορφη συλλογή διεθνών μικρού μήκους ταινιών που εξερευνούν το ποδήλατο ως σύμβολο ελευθερίας στην καθημερινή ζωή. Από τους πολυσύχναστους δρόμους της Πόλης του Μεξικού μέχρι την καρδιά της φυλής Ναβάχο, τις αγορές της Κίνας, τις δυναμικές γειτονιές της Νότιας Αφρικής και τις φιλόξενες κοινότητες της Ολλανδίας, αυτές οι ιστορίες, ντοκιμαντέρ, animation και έργα με πλούσιο μουσικό περιεχόμενο, παρουσιάζουν θαρραλέες αφηγήσεις που ζωντανεύουν στην οθόνη. Βραβευμένες ταινίες μοιράζονται το πρόγραμμα με νέες τολμηρές φωνές, δημιουργώντας ένα εμπνευσμένο κινηματογραφικό πρόγραμμα.

ΠΟΔΗΛΑΤΏΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΉ – ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3

19:00

Από τα βουνά της Ρουάντα μέχρι τους απομακρυσμένους δρόμους της Κιργισίας, αυτή η συγκινητική συλλογή διεθνών ταινιών εξερευνά το ποδήλατο ως εργαλείο περιπέτειας, ίασης και μεταμόρφωσης. Είτε πρόκειται για την ενδυνάμωση μαθητών στην Ουγκάντα μέσω ποδηλάτων, τη χαρά που προσφέρεται σε ηλικιωμένους στις ΗΠΑ είτε την επική διαδρομή 600 χιλιομέτρων του επαγγελματία ποδηλάτη Αλέξανδρου Αγρότη γύρω από την Κύπρο, καταγεγραμμένη από τη Νικολέτα Ασιώτη, αυτές οι ιστορίες γιορτάζουν την αντοχή και το πνεύμα των ανθρώπων πάνω σε δύο τροχούς. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα κινηματογραφικό ταξίδι που δείχνει πώς τα ποδήλατα μπορούν να βοηθήσουν να αλλάξει ο κόσμος.

Στις 17 Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθούν σχολικές προβολές στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Διάρκεια: 1 μέρα

Ηλικίες: Κατάλληλο

Εισιτήρια:

Από την ιστοσελίδα more.com: http://bit.ly/4grNxB8 και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων:

Screenings 1, 2 & 3

19/10 Full Pass

12€

19/10, 11:30

5€

Cinematic Shorts

19/10, 16:30

7€

Cycle For Change

19/10, 19:00

7€

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, ηθοποιοί, ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας.

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) & http://bit.ly/3VjZ0ZG

Ταυτότητα Φεστιβάλ

Διοργανωτές: Δήμος Λευκωσίας, Nicosia For Art

Χορηγοί φεστιβάλ: ΟΠΑΠ Κύπρου, CYTA, more.com, Χάλκινος χορηγός: Ιταλική πρεσβεία, Cyprus Public Transport, Travelhouse, UCLan Cyprus, WINECORE, Gate Twenty Two Boutique Hotel, Classic Hotel Nicosia

Χορηγοί επικοινωνίας: Εκδοτικός Οίκος ΔΙΑΣ & Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ