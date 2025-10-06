Μην χάσετε τις νέες εξαιρετικές τιμές σε ακίνητα από την Gordian

Η Gordian σας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσετε μοναδικά ακίνητα σε ασυναγώνιστες τιμές. Ανακαλύψτε επιλεγμένα ακίνητα για την επόμενη επενδυτική σας κίνηση, είτε αναζητάτε μόνιμη κατοικία, εξοχικό, επαγγελματικό χώρο, είτε θέλετε να επενδύσετε για ενοικίαση ή μελλοντική μεταπώληση.

Κάθε ακίνητο αποτελεί μια στρατηγική επένδυση, υποστηριζόμενη από την αξιοπιστία και την εμπειρία της Gordian.

Tουριστικό τεμάχιο στην Σωτήρα, Αμμόχωστος (Αρ. αναφοράς 8872)

Το ακίνητο είναι ένα τουριστικό τεμάχιο στη Σωτήρα και η νέα του τιμή €1.025.000 το κάνει μια ελκυστική πρόταση για επένδυση. Βρίσκεται 260μ από την παραλία και 300μ από τον αυτοκινητόδρομο Αμμοχώστου - Λευκωσίας. Το τεμάχιο έχει εμβαδόν 6,972 τ.μ.. Προσφέρει πανοραμική θέα στη θάλασσα και περιβάλλεται από εξοχικές βίλες. Το ακίνητο βρίσκεται κοντά στη νέα μαρίνα της Αγίας Νάπας , στο WaterWorld Waterpark και σε αμμώδεις παραλίες.

Υπάρχει άδεια σε ισχύ για τη μετατροπή του τεμαχίου σε οικόπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Γραφεία στον Άγιο Αντώνιο, Λευκωσία (Αρ. αναφοράς 7221)

Δύο ενοποιημένοι γραφειακοί χώροι στην ελκυστική συνολική τιμή των €325.000 διατίθενται προς πώληση στον 3ο όροφο εξαώροφου κτηρίου. Το κτήριο βρίσκεται σε προνομιακή τοποθεσία στη γωνία των οδών Καλλιπόλεως και Νικοδήμου Μυλωνά, στον Άγιο Αντώνιο.

Το κτήριο αποτελείται συνολικά από 17 μονάδες: 5 καταστήματα στο ισόγειο, 11 γραφεία και 1 διαμέρισμα στον επάνω όροφο.

Γραφείο αρ. 1: Εσωτερικό εμβαδόν 65 τ.μ. και 9 τ.μ. καλυμμένες βεράντες. Συνοδεύεται από αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης μίας θέσης στάθμευσης στο υπόγειο της πολυκατοικίας.

Εσωτερικό εμβαδόν 65 τ.μ. και 9 τ.μ. καλυμμένες βεράντες. Συνοδεύεται από αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης μίας θέσης στάθμευσης στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Γραφείο αρ. 2: Εσωτερικό εμβαδόν 119 τ.μ. και 15 τ.μ. καλυμμένες βεράντες. Συνοδεύεται από αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης δύο θέσεων στάθμευσης στο υπόγειο της πολυκατοικίας.

Η τοποθεσία του ακινήτου το καθιστούν ιδανική επιλογή για επιχειρήσεις που αναζητούν επαγγελματικό χώρο σε ένα από τα πλέον κεντρικά σημεία της πόλης.

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Οικιστικό οικόπεδο υπό διαχωρισμό στα Λατσιά, Λευκωσία (Αρ. αναφοράς 9307)

Ένα προνομιακό οικιστικό οικόπεδο υπό διαχωρισμό στην ανερχόμενη περιοχή των Λατσιών τώρα στην φανταστική τιμή των €175.000. Η τοποθεσία του είναι εξαιρετική, καθώς απέχει μόλις 500μ από το Senior School και 1,5 χλμ. από το στάδιο Γ.Σ.Π., προσφέροντας άμεση πρόσβαση σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικές εγκαταστάσεις και βασικούς οδικούς άξονες.

Με συνολική έκταση 605 τ.μ., το οικόπεδο συνδυάζει ιδανικά χαρακτηριστικά για οικιστική ανάπτυξη, ενώ επωφελείται από πρόσοψη σε δρόμο υπό εγγραφή. Η τοποθεσία του εξασφαλίζει άνετη πρόσβαση σε όλες τις ανέσεις της περιοχής και εύκολη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας.

Υπάρχει συμφωνία διανομής. Πρόκειται για μια ελκυστική επενδυτική ευκαιρία σε μια περιοχή με διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Βιομηχανική μονάδα στην Τρεμιθούσα, Πάφος (Αρ. Αναφοράς 8316)

Διατίθεται προς πώληση βιομηχανική μονάδα/εργοστάσιο στην Τρεμιθούσα στην μοναδική τιμή των €950.000, σε κομβικό σημείο μόλις 600 μέτρα από το κέντρο του χωριού και 800 μέτρα από τη Λεωφόρο Μεσόγης. Το ακίνητο εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση στο κέντρο της Πάφου και στις βασικές ανέσεις της περιοχής.

Η μονάδα έχει συνολικό καλυμμένο εμβαδόν 1,615 τ.μ. και περιλαμβάνει:

Ισόγειο (725 τ.μ.): αρτοποιείο, συσκευαστήριο, κουζίνα, χώρο καθαριότητας και γραφεία.

αρτοποιείο, συσκευαστήριο, κουζίνα, χώρο καθαριότητας και γραφεία. Ημιώροφο (240 τ.μ.): αποθήκες, γραφεία και αίθουσα συνεδριάσεων.

αποθήκες, γραφεία και αίθουσα συνεδριάσεων. Πρώτο όροφο (650 τ.μ.): ζαχαροπλαστείο, τραπεζαρία, αποθήκες, φούρνος, τρία ψυγεία, κουζίνα, αποδυτήρια και τουαλέτες.

Εξωτερικά, υπάρχει αρκετός χώρος στάθμευσης, εξυπηρετώντας τόσο το προσωπικό όσο και επισκέπτες. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Οικιστικό τεμάχιο στον Κόρνο, Λάρνακα (Αρ. Αναφοράς 8145)

Τώρα με μόνο €155.000 το δικό σου οικόπεδο σε προνομιακή τοποθεσία στον Κόρνο σε περιμένει. Μόλις 150 μέτρα από το Κοινοτικό Συμβούλιο και 1,2 χλμ από τον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, διατίθεται προς πώληση οικιστικό τεμάχιο συνολικού εμβαδού 4,850 τ.μ..

Το ακίνητο απέχει μόλις 40 μέτρα από τον πλησιέστερο εγγεγραμμένο δρόμο και προσφέρει άμεση πρόσβαση σε όλες τις ανέσεις της περιοχής, ενώ η εύκολη σύνδεσή του με τον αυτοκινητόδρομο το καθιστά ιδανικό για γρήγορη μετακίνηση προς όλες τις πόλεις.

Το ακίνητο είναι μια εξαιρετική επιλογή για ανάπτυξη κατοικιών. Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ.

Ανακαλύψτε όλα τα Smart Deals της Gordian ΕΔΩ.