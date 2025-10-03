Διεθνής  Έκθεση Σκύλων 17-19 Οκτωβρίου 2025

Ο Κυνολογικός Όµιλος Κύπρου (ΚΟΚ) ιδρύθηκε το 1984 και είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που αποτελεί την Ανώτατη Κυνολογική Αρχή της Κυπριακής Δηµοκρατίας. Από την ίδρυσή του, ο ΚΟΚ, έχει αναλάβει τον σηµαντικό ρόλο της προώθησης και ανάπτυξης της κυνολογίας και κυνοφιλίας στην Κύπρο, καλλιεργώντας µια κυνολογική κουλτούρα στην κοινωνία µας και προσφέροντας εκπαίδευση, για υπεύθυνη και ηθική εκτροφή των σκύλων. Επίσης, παρέχει υποστήριξη στους επαγγελµατίες του χώρου.

Από το 1987, ο Κυνολογικός Όµιλος Κύπρου είναι Διεθνώς Αναγνωρισµένος από την Fédération Cynalogique Internationale (FCI), την Παγκόσµια Κυνολογική Οµοσπονδία που εδρεύει στο Βέλγιο, και συνεργάζεται µε κυνολογικές οργανώσεις σε όλο τον κόσµο, εκπροσωπώντας την Κύπρο ως η Ανώτατη Κυνολογική Αρχή της χώρας.

Ο ΚΟΚ εκδίδει τα µόνα επίσηµα και αναγνωρισµένα πιστοποιητικά στην Κύπρο και το εξωτερικό, και είναι ο µόνος οργανισµός στην Κύπρο, δηµόσιος ή ιδιωτικός, που αναγνωρίζεται διεθνώς µε τέτοια εµβέλεια και κύρος. Ο ΚΟΚ επίσης διαθέτει Κυνολογική Ακαδηµία, η οποία επιµορφώνει τους εγγεγραµµένους ερασιτέχνες εκτροφείς, εκπαιδευτές και καλλωπιστές σκύλων, εκδίδοντας διεθνώς αναγνωρισµένα πιστοποιητικά.

Το 1999, ο ΚΟΚ απέκτησε τη θέση του μόνιμου ισότιμου και ψηφίζων µέλους της FCI, που περιλαµβάνει 98 κράτη µέλη, ενώ πολλές χώρες που είναι πολύ µεγαλύτερες από την Κύπρο βρίσκονται ακόµη σε διαδικασία ένταξης.

Η FCI αναγνωρίζει µόνο έναν κυνολογικό όµιλο ανά χώρα, τον οποίο κρίνει βάσει αυστηρών διεθνών κριτηρίων και στην Κύπρο µας είναι Κυνολογικός Όµιλος Κύπρου. Όλοι οι υπόλοιποι Όµιλοι φυλών ή φυλής στην Κύπρο για να τυγχάνουν κυνολογικής αναγνώρισης στην Κύπρο και το εξωτερικό πρέπει να αναγνωριστούν και να εποπτεύονται από τον ΚΟΚ.

Σκοποί και Στόχοι του Κυνολογικού Οµίλου Κύπρου

Οι βασικοί στόχοι του Κυνολογικού Οµίλου Κύπρου περιλαµβάνουν:

Προώθηση της Κυνολογίας: Ο ΚΟΚ εργάζεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις ανάγκες και τα δικαιώµατα των

σκύλων, καθώς και για την εκπαίδευση των πολιτών στην καλύτερη φροντίδα και ευηµερία των κατοικίδιων ζώων.

Διοργάνωση Κυνολογικών Εκθέσεων και αγώνων εργασίας: Ο ΚΟΚ οργανώνει ετησίως σηµαντικές Διεθνείς Εκθέσεις Μορφολογίας και Εργασίας όπως και άλλους διαγωνισµούς, δίνοντας τη δυνατότητα στους καλύτερους σκύλους και εκτροφείς από όλο τον κόσµο να αναδείξουν τα αποτελέσµατα της προσεκτικής, ηθικής και υπεύθυνης εκτροφής.

Εκπαίδευση και Πιστοποίηση: Προσφέρονται σεµινάρια και εκπαιδευτικά προγράµµατα για τους ιδιοκτήτες σκύλων και τους εκτροφείς, µε στόχο την ενίσχυση της ποιότητας των σκύλων και την εξασφάλιση της σωστής φροντίδας τους.

Ανάδειξη της Κυπριακής Κυνoλογίας Διεθνώς: Ο ΚΟΚ εκπροσωπεί την Κύπρο σε διεθνείς κυνολογικές εκδηλώσεις και συνεργάζεται µε άλλες χώρες για την ενίσχυση της ευηµερίας των σκύλων και τη βελτίωση των φυλών.

Διεθνής Έκθεση Σκύλων 17-19 Οκτωβρίου 2025

Μία από τις δύο µεγαλύτερες κυνολογικές εκδηλώσεις του 2025 στην Κύπρο θα είναι η Διεθνής Έκθεση Μορφολογίας Σκύλων, η οποία θα πραγµατοποιηθεί από τις 17 έως 19 Οκτωβρίου 2025 στην Αγία Νάπα, µε συνδιοργανωτή τον Δήµο Αγίας Νάπας. Η έκθεση αυτή έχει συγκεντρώσει πέραν των 1120 συµµετοχών και έχει προσελκύσει κορυφαίους εκτροφείς από 15 διαφορετικές χώρες, αναγνωρισµένου κύρους και διεθνούς φήµης κριτές από Αυστρία, Σλοβακία, Ρουµανία, Σερβία, Βέλγιο, Γερµανία και φυσικά την Κύπρο µας. Αναµένεται εντός του τριηµέρου να προσελκύσει πέραν των 12000 κυνόφιλων µε λάτρεις των σκύλων από την Κύπρο αλλά και όλο τον κόσµο, κάνοντας ακόµα πιο γνωστή την Κύπρο µας, και την κυνοφιλική της κουλτούρα. Ο Κυνολογικός Όµιλος Κύπρου µε τις πετυχηµένες διοργανώσεις του, λαµβάνει τα εύσηµα από όλους τους αν τον κόσµο κυνόφιλους, για το υψηλό επίπεδο των εκδηλώσεων του και αποτελεί πόλο έλξης για όλη την Ευρώπη.

Η τριήµερη Διεθνής Έκθεση Σκύλων θα περιλαµβάνει:

3 αυτοτελείς Διεθνείς Εκθέσεις Μορφολογίας (CACIB), µία κάθε µέρα, καθώς και Εθνικές Εκθέσεις Μορφολογίας (CAC), 1 το Σάββατο και 1 την Κυριακή, προσφέροντας αναγνώριση για τα καλύτερα σκυλιά σε διεθνές επίπεδο.

Συµµετοχές για την ανάδειξη του καλύτερου εκτροφείου από κορυφαία εκτροφεία και γνωστά σκυλιά διαφόρων φυλών, µε σκοπό την προώθηση των καλύτερων χαρακτηριστικών και τη βελτίωση των φυλών.

Δυνατότητα στους επισκέπτες να θαυµάσουν µοναδικές φυλές (πέραν των 70 διαφορετικών καθαρόαιµων φυλών), και να

γνωρίσουν τα καλύτερα σκυλιά από κάθε φυλή.

Η Διεθνής Έκθεση Σκύλων 2025 στην Αγία Νάπα θα είναι µια εξαιρετική ευκαιρία για όλους τους λάτρεις των σκύλων να εξερευνήσουν τον µαγευτικό κόσµο της κυνολογίας και να απολαύσουν τις όµορφες παραλίες και την ξεχωριστή κοσµοπολίτικη ατµόσφαιρα της Αγίας Νάπας.

Είµαστε ενθουσιασµένοι που θα φιλοξενήσουµε αυτή την εκδήλωση και προσκαλούµε όλους να συµµετάσχουν σε αυτή την ξεχωριστή γιορτή της κυνοφιλίας και κυνολογίας.

Eυχαριστούµε θερµά τον Χρυσό Χορηγό µας, την ROYAL CANIN και την εταιρεία Vita Trace Nutrition Ltd για όλη την βοήθεια και την στήριξη, συνδράµοντας µαζί µας στην ανάπτυξη της κυνοφιλίας και κυνολογίας στη χώρα µας.

Για περισσότερες πληροφορίες, µπορείτε να επισκεφτείτε την επίσηµη ιστοσελίδα του Κυνολογικού Οµίλου Κύπρου (www.cypruskennelclub.org) ή να ακολουθήσετε τα κοινωνικά µας δίκτυα (Facebook, Cyprus Kennel Club) για συνεχιζόµενες ανακοινώσεις και ενηµερώσεις.